Полезно и вкусно: рецепт салата из свеклы с горошком

Салат получается не только вкусным, но и обладает очень полезными свойствами.

Если хочется чего-то очень полезного и при этом бюджетного, самое время обратить внимание на салат из свеклы с зеленым горошком. Он не требует особых кулинарных навыков, богат витаминами и отлично подойдет для тех, кто следит за весом и старается питаться правильно. Свекла, которая является основной составляющей этого блюда, – мощный антиоксидант. Она замедляет рост злокачественных новообразований, способствует понижению артериального давления, укрепляет стенки сосудов, улучшает работу печени и помогает выводить лишнюю жидкость из организма. Как приготовить такой вкусный и полезный салат, рассказали в кулинарном блоге «Рецепты каждый день».

Салат из свеклы с горошком

Ингредиенты:

свекла – 4 шт;

горошек зеленый консервированный – 5 ст. л;

маринованные огурцы – 4 шт;

чеснок – 2 зубчика.

Для заправки:

сметана и майонез в равных пропорциях.

Способ приготовления:

Свеклу отварить в слегка подсоленной воде, остудить, почистить и натереть на крупной терке.

Огурцы нарезать соломкой, а чеснок пропустить через пресс.

Сметану смешать с майонезом, заправить этой массой все ингредиенты. При необходимости салат можно досолить.

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