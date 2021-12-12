Полезные аксессуары для приставки Nintendo Switch

Защитное стекло

Самая хрупкая часть консоли — экран. Он боится сильных ударов, падений. Обезопасить его помогает защитное стекло. Оно наклеивается на фронтальную панель, как на смартфон. Наличие стекла нисколько не портит внешний вид геймерского гаджета.

Накладки на стики

Милые силиконовые накладки решают сразу несколько задач:

улучшают позиционирование в процессе игры, предотвращают соскальзывание пальцев, защищают джойстики от преждевременного изнашивания и загрязнения.

Накладки помогают персонализировать Нинтендо Свитч, приставку невозможно спутать с чужой.

Контроллеры

Для многопользовательских игр нужны дополнительные контроллеры. Они помогают организовывать настоящие игровые турниры с разным количеством участников, призами, забавными наказаниями и потрясающей атмосферой.

Для подзарядки нескольких контроллеров сразу необходима большая и мощная док-станция, а для удобного удерживания их в руках нужны ремешки. Также в числе полезных аксессуаров: футляры для картриджей, рули, различные адаптеры.

Наушники

Качественное звуковое сопровождение важно в любой игре. Чтобы не мешать окружающим, лучше играть в наушниках. «Уши» с хорошим шумоподавлением отсекают отвлекающие факторы и способствуют улучшению игровых достижений.

С недавних пор к Nintendo напрямую можно подключать беспроводные наушники и динамики (колонки). Поддержка передачи звука по Блютуз предусмотрена свежим обновлением ПО.