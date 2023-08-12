Полезные и сытные котлеты с кабачком: готовим привычное блюдо с новым вкусом

Кабачок делает котлеты более сочными.

Кабачковый сезон продолжается, и если вы уже не знаете, что еще можно придумать с этими овощами, попробуйте приготовить котлеты, добавив в них тертый кабачок. Он придаст мясу больше сочности и сделает котлеты еще мягче. Рецепт таких котлет опубликовали в телеграмм-канале «Кулинарный блог». Их приготовление мало чем отличается от приготовления традиционных котлет.

Котлеты с кабачком

Ингредиенты:

фарш из говядины – 500 гр;

фарш из куриного филе – 500 гр;

лук – 1 шт;

кабачок молодой — 1/2 шт

яйцо – 1 шт;

мука – 1,5 ст. л;

соль – 10 гр;

перец.

Способ приготовления:

Лук порезать мелкими кубиками. Кабачок очистить от кожуры и натереть на терке. В глубокой миске смешать фарш, специи, муку, соль, яйцо, лук, все хорошо перемешать.

Сформировать котлеты и обжарить их на сковороде с обеих сторон до румяной корочки.

В качестве гарнира к таким котлетам лучше всего подойдет гречка, а также картофельное пюре и рис. Учитывая, что котлеты получаются нежирными, они хорошо подойдут для тех, кто следит за питанием или худеет.

Ранее Фокус писал, как приготовить из кабачков варенье на зиму.