Сладости в моей семье любят все. Мама довольно часто вспоминает, какие по вкусу были советские «Трюфели», «Красная Шапочка» и многие другие конфеты. Да сейчас они тоже есть, вернее, подобные им. Но состав уже совсем другой. Да и вкус, по правде говоря, тоже. В наше время магазинная продукция несет в себе скорее вред, чем пользу.

Так давайте сделаем вкусные и полезные конфеты в домашних условиях. Поверьте, они подойдут под все случаи жизни — и для тех, кто на диете, и тем, кто планирует застолье. Также здорово, что состоят эти конфеты из 3 ингредиентов. Они полезные, без химии, сахара и других подсластителей. Приступим?

Полезные конфеты из 3 ингредиентов: подсказки в приготовлении

Хоть в оригинальном рецепте указано всего 3 продукта, я всё же люблю поэкспериментировать с разными начинками. Иногда готовые конфеты получаются достаточно кисловаты (всё зависит от сорта слив), и кого-то это может оттолкнуть. Чтобы придать более сладкий, но не приторный вкус, я добавляю в заготовку предварительно запаренные, измельченные финики. Также лакомство получается очень вкусным с изюмом, курагой и другими видами орехов.

Ингредиенты

Грецкие орехи150 г Чернослив180 г Какао-порошок по вкусу

Приготовление

Хорошо промытый чернослив нужно перемолоть в однородное пюре (блендером или мясорубкой).Затем подготовьте грецкие орехи. Для более нежной консистенции готовых изделий измельчите орехи в крошку. Если любите более контрастную структуру — просто их нарежьте ножом. Далее смешайте чернослив с орехами до однородности. Если хочется, чтобы конфеты были покислее, оставьте всё как есть, а если желаете более сладких конфет — добавьте немного мёда. Возьмите по полторы чайные ложки смеси и сформируйте руками шарики. Затем обильно обваляйте конфеты в какао или тертом шоколаде.

Такие натуральные конфеты важно хранить в холодильнике. В герметично закрытом контейнере десерт остается свежим и мягким до 4 дней. Однако эти конфетки домашнего приготовления получаются такими вкусными, что их тут же хочется съесть. Если любите простые и бюджетные сладости, обратите внимание на рецепт сливочных ирисок.