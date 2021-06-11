Полицейские помогли медикам реанимировать мужчину в аэропорту «Симферополь»

Правоохранители в аэропорту «Симферополь» помогли медикам реанимировать мужчину, у которого остановилось сердце, передает пресс-служба Крымского линейного управления МВД РФ по ЮФО.

Пассажиропоток аэропорта «Симферополь» в мае вырос в 15 раз По словам командира первого отделения отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции Линейного отдела полиции в аэропорту «Симферополь» Виктора Богатырева, на полу возле стойки такси был обнаружен мужчина лет 60 без признаков жизни.

«Пульс у него отсутствовал, а лицо посинело. Медработник начал делать искусственное дыхание гражданину», – уточнил Богатырев.