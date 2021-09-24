Полицейские спасли 14-летнюю девочку, залезшую на вышку после ссоры с мамой

Правоохранители Ялты спасли 14-летнюю девочку, которая поссорилось с матерью и забралась на трубу котельной станции, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Крымские спасатели 12 часов искали туриста в горах В полицию обратился местный житель. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, обнаружили девочку на самом краю вышки. Они вызвали на место спасателей, бригаду медиков и оцепили прилегающую территорию.

«Полицейские поддерживали с ней разговор, чтобы отвлечь от необдуманного поступка. В это время один из мужчин незаметно подобрался к девочке и, отдернув ее от края, перенес через ограждение в безопасное место», — рассказали в ведомстве.