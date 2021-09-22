Полицейские задержали 58 человек на АЗС в Евпатории

В Евпатории сотрудники полиции задержали нарушителей общественного порядка с применением оружия — им пришлось стрелять в воздух, передает Крыминформ со ссылкой на МВД по РК.

В Крыму изъяли у гражданина контрафактные сигареты на 500 млн рублей Инцидент произошел на одной из автозаправок в Евпатории — между собравшимися произошел конфликт.

«Во время предотвращения противоправных действий отдельные граждане из числа собравшихся предприняли попытку нарушения общественного порядка. Для ее пресечения сотрудниками полиции в соответствии с законодательством было произведено несколько выстрелов в воздух, пострадавших нет. Полицейские задержали 58 граждан, в ходе осмотра у них обнаружено и изъято травматическое оружие различных марок», – говорится в сообщении.