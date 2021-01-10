Полицейские задержали жителя Севастополя с крупной партией «наркосоли»

Полицейские задержали в Симферополе 20-летнего севастопольца с крупной партией N-метилэфедрона – наркотической «соли», передает пресс-служба МВД по Крыму.

В Симферополе задержали 26-летнего мужчину со 100 свёртками наркотиков Полицейские провели личный досмотр куртки молодого человека и обнаружили полимерный пакет с пазовым замком. Он содержал 15 свертков с веществом. Еще 19 аналогичных полимерных свертков были обнаружены в ходе осмотра участков местности по координатам, имеющимся в мобильном телефоне задержанного.

«Согласно заключению криминалистической экспертизы, представленные вещества содержат в своем составе наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, массой около 20 граммов», — уточнили в сообщении.