Полицейские задержали на парковке ТЦ «Ашан» в Симферополе 90 человек

Сотрудники МВД и спецподразделения Росгвардии ОМОН задержали в Симферополе 90 человек, передает пресс-служба МВД РФ по республике.

За сутки в Крыму коронавирус подтвержден у 435 человек В сообщении уточнили, что на парковке ТЦ «Ашан» просходило нарушение тишины и покоя в ночное время суток.

«Молодые люди на автомобилях собрались для проведения вечеринки. Незамедлительно на место выехали сотрудники полиции и задержали около 90 человек, жителей Симферополя, Симферопольского и Красногвардейского районов, которые были доставлены в территориальный отдел полиции. С ними провели профилактические беседы», — уточняется в ведомстве.