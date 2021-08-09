Полицейский мотоцикл сбил шестилетнюю девочку в Балаклаве

Сотрудник ГИБДД сбил шестилетнюю девочку в Балаклаве, передает пресс-служба севастопольской прокуратуры.

Водитель джипа, уходя от столкновения с велосипедистом, влетел на заправку Авария произошла 7 августа на набережной курортного города. Сотрудник ГИБДД находился при исполнении служебных обязанностей.

«Сотрудник ГИБДД в районе дома № 3 Таврической набережной совершил наезд на пешехода – шестилетнюю девочку. Ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Девочка получила телесные повреждения», — сообщили в прокуратуре.