Полицейский в Крыму избил бизнесмена из-за долга в 800 тысяч рублей

В Крыму арестовали старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Симферополю, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по республике.

В Ялте два школьника избили туриста и отобрали у него телефон Сотрудник органов был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия.

В сообщении уточняется, что оперативник по просьбе знакомой вместе с двумя коллегами, которые не знали о противозаконных намерениях, прибыли на территорию производственной базы в Первомайском районе с целью получить расписку о возрасте 800 тысяч рублей с ИП.