Полицейский в Крыму подозревается во взятке в размере трех миллионов рублей

В отношении сотрудника полиции из Симферополя возбуждено уголовное дело. Он подозревается во взяточничестве, передает главное следуправление СК РФ по республике.

Житель Рязани попытался дать взятку полицейскому в Крыму Уголовное дело также возбуждено в отношении 39-летнего симферопольца. Он обвиняется в посредничестве во взяточничестве.

«Установлено, что оперуполномоченный намеревался получить от предпринимателя через своего знакомого, привлеченного им в качестве посредника, взятку в размере трех млн рублей за непроведение в отношении него дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела», – уточнили в пресс-службе.