Полиция Крыма задержала медиков, продававших поддельные сертификаты о вакцинации

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Полиция Крыма задержала врачей, продававших поддельные документы о прохождении вакцинации против коронавируса. По данным МВД, должностные лица одного из медицинских учреждений республики, продали липовые сертификаты пятерым гражданам в марте и апреле этого года. За подделку, изготовление или оборот фальшивых документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков предусмотрена уголовная ответственность.

НАТАЛЬЯ КАШКАРОВА, официальный представитель МВД по Республике Крым: «Отделом дознания МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело с квалификацией преступления по ч. 1 ст. 327 Уголовно кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет. МВД по Республике Крым призывает граждан воздержаться от приобретения и использования поддельных документов, тем самым ограничив себя и окружающих от опасности заболевания».

В Министерстве внутренних дел по Республике Крым призывают местных жителей сообщать в полицию о фактах подделки медицинских справок, сертификатов и других документов в обход официальных процедур.