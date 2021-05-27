Полиция открыла огонь на подъезде к Крымскому мосту, преследуя водителя

Пьяный житель Краснодарского края пытался скрыться от сотрудников МВД и те вынуждено открыли огонь по колесам авто на подъезде к Крымскому мосту, передает пресс-служба МВД РФ по республике.

В Крыму полицейским пришлось открыть стрельбу в погоне за пьяным водителем Отмечается, что в полицию поступило сообщение, что на трассе «Таврида» в направлении Керчи движется грузовой автомобиль, водитель которого опасно маневрирует на дороге. Экипаж полиции начал преследование нарушителя, но тот игнорировал все требования об остановке.

«Своими действиями водитель создавал угрозу для жизни других участников движения, поэтому на подъезде к Крымскому мосту полицейские приняли решение открыть огонь по колесам авто», — уточнили в сообщении.