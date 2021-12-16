Полиция Севастополя ищет виновника ночного ДТП

Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/ВКонтакте

В Севастополе на улице Ерошенко поздним вечером 15 декабря произошло ДТП, передает новостной портал ForPost. Снимки с места аварии появились в соцсетях. Под одним из видео комментарий оставила свидетель происшествия.

«Сидели дома, услышали жуткий удар и скрежет, выбежали на улицу. «Ауди» летела под сотку, влупилась в припаркованную «Калину», от удара «Ауди» развернуло… из машины вылезли двоё парней и девушка и убежали в сторону ЦУМа», – написала Арина Лаптева.

В региональном отделении УМВД сообщили, что, действительно, водитель «Ауди» двигался с большой скоростью и врезался в припаркованную «Ладу Калину». А после скрылся с места происшествия.

Полиция уже установила личность водителя, но по месту жительства его не оказалось. Сейчас ведутся поиски виновного. Ему грозит лишение прав на 1-1,5 года или арест на 15 суток.