Полмиллиона туристов посетили винодельческие предприятия Крыма летом

Крымские винодельческие предприятия в курортный сезон 2020 посетили порядка 500 тысяч человек. Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Госимущество винзавода «Коктебель» ушло на аукционе за 110 млн рублей В ведомстве подчеркнули, что это направление — одно из перспективных для Крыма, а Волченко напомнил, что в 2018 году был разработан кольцевой маршрут «Винная дорога Крыма».

«Маршрут объединил винные хозяйства полуострова, гостиницы и фермерские хозяйства в туристические маршруты — это 15 винодельческих хозяйств, 13 ресторанов и кафе, а также фермерские хозяйства: сыроварни, пасеки, устрично-мидийные фермы и прочее», — уточнил он.