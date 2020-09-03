Полная газификация Любимовки завершится в 2021 году – Развожаев

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В дома по улице Речной и Речному переулку проведут газ в 2021 году. Сделать это до декабря 2020-го невозможно – в городском бюджете нет свободных средств под эти задачи. Такое заявление сделал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Он пояснил – проект, по которому проводилась газификации села, утвердили ещё в 2016-м-17-м годах. На тот момент 60 домов в этом районе не имели статус ИЖС.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Введены они все были в 2019-м году, когда мы жилищную амнистию ввели. Потому что ИЖС можно вводить даже если ты не согласовал проектную декларацию. Сейчас это появилось на карте Любимовки. Просто в первый проект они, к сожалению, не вошли. Но мы об этом знаем. Никто людей не бросит».

С обращениями провести газ жителям Речного Переулка горожане обращались с момента возвращения Севастополя в состав России. В ответах на запросы, Департамент городского хозяйства сообщал о скором завершении проекта газификации – в 2019-м году. В итоге вопрос долгое время оставался без внимания. Об этом нашему телеканалу сообщили телезрители.

НИКОЛАЙ КОЗЯВИН, житель улицы Речной посёлка Любимовка: «каждый год мы писали и Меняйло и Овсянникову письма. Есть ответы официальные от соответствующих служб, о том, что в следующем году будет решаться вопрос. На сегодняшний день газа на улице Речной и переулке Речном как не было, так и нет».

Михаил Развожаев пояснил – планировать проведение газификации в Севастополе сейчас сложно – нет чёткого понимания, дома каких районов в ближайшее время также приобретут статус ИЖС.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «В ближайшее время, надеюсь, с кадастрированием и приведением в порядок всех земельных отношений мы доведём ситуацию до того, когда проекты будут делаться с пониманием перечня существующих потребностей и перспективных».