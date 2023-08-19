Рецепты Полноценный обед за 30 минут: говяжьи котлеты с карамелизированным луком и картофелем По Admin - 19 августа, 2023 0 39 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Мы привыкли использовать говяжьи котлеты для бургера по назначению – к гамбургерам. Мы предлагаем отойти от привычных стандартов и попробовать что-нибудь новое. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ 24 канал подготовил интересный рецепт обеда или ужина за 30 минут, который вам точно запомнится. В нем мы будем использовать уже готовую котлету, научимся карамелизовать лук и отварим картофель. Читайте также Аппетитный куриный шашлык – хит летнего сезона: как его приготовить с овощами Попытайтесь приготовить это блюдо на обед или ужин, и вы будете приятно удивлены вкусом и подачей. Говяжьи котлеты с карамелизированным луком и картофелем Время: 30 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 2 упаковки котлет; – 6 картофелин; – 2 репчатых лука; – 50 граммов сливочного масла; – масло для жарки; – 1 столовая ложка сахара; – соль по вкусу; – квашеные огурцы (по желанию). Для соуса: – 1 столовая ложка майонеза; – 1 столовая ложка сметаны; – 1 столовая ложка дижонской горчицы; – 2 зубчика чеснока; – укроп по вкусу; – соль по вкусу; – черный молотый перец по вкусу. Приготовление: Нарезаем очищенный лук кольцами или перьями. Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем на ней лук. Посыпаем сахаром и солью. Карамелизируем лук 10 – 15 минут, периодически помешивая. Обжариваем на отдельной сковороде с маслом говяжьи котлеты в течение 4 – 5 минут с каждой стороны. Ни в коем случае не прокалываем их: так котлета потеряет сочность. Для соуса взбиваем в блендере майонез, сметану, горчицу и укроп, сдабриваем все солью и перцем. Отдельно отвариваем очищенный картофель в подсоленной воде до готовности (20 минут после кипения). Подаем картофель с говяжьей котлетой, карамелизованным луком и соусом. Дополнительно можно порезать квашеные огурчики. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить греческий гирос с курицей и овощами. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Как вкусно приготовить молодую кукурузу: два рецепта по выборуК мясу или рыбе: жарим молодой картофель с укропом и сметаной от КлопотенкаДелаем сразу из двойной порции: рецепт домашнего печенья с сахаромДля тех, кто любит вкусно поесть: кабачки на зиму – необычные рецептыУжин за 30 минут – готовим мясные гнезда с морковью