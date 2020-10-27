Полторы сотни крымчан заразились коронавирусом за сутки

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Второй день подряд число крымчан, заразившихся коронавирусом за сутки, держится в районе полутора сотен. Эти данные на своих страницах в социальных сетях привёл глава Республики Сергей Аксёнов. Так, за 26 октября зарегистрировано 146 новых случаев заражения, 57 из которых протекают бессимптомно.

«Из общего количества заболевших 54 выявлены при обращении за медицинской помощью, 92 – среди контактных по ранее зарегистрированным случая», – написал Сергей Аксёнов.

Таким образом, с начала пандемии в Республике Крым выявлено 8533 инфицированных, более половины из которых – уже выздоровели. За минувшие сутки зафиксировано 2 новых летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Общее число смертей от коронавируса в Крыму выросло до 123.