Польза таргетированной рекламы в Вконтакте: Что нужно знать начинающему предпринимателю

Начинающий предприниматель неизбежно столкнётся с необходимостью запуска рекламы для сообщества ВКонтакте. Можно использовать сервисы для накрутки подписчиков, просмотров и лайков, а можно настроить таргет. Таргетированая реклама — это реклама, нацеленная на определённую аудиторию. Она будет показываться только тем людям, которые подходят под заданные параметры. Например, пол, возраст, место проживания, уровень дохода, интересы, образ жизни. Такая реклама результативная и действенная, ведь её увидят потенциальные клиенты.

Рекламу ВКонтакте возможно настроить таким образом, чтобы она показывалась нужной группе людей. В настройке рекламы есть 2 основных этапа — это формирование объявления и выбор аудитории.

Создание объявления

Первый этап настройки рекламы — это разработка объявления. Создать его можно в рекламном кабинете ВКонтакте. Нужно заранее продумать, какой результат хотелось бы получить. Необходимо будет выбрать цель рекламы. Цели делятся на 3 основные раздела:

● показы и просмотры;

● вовлечение ВКонтакте;

● конверсии.

Затем система предложит большой выбор форматов объявления. Некоторые из них:

Универсальная запись. Выглядит как стандартный пост в социальной сети. В него можно добавить текст с эмодзи, видео, гифки, ссылку на группу или официальный сайт. Карусель. Подойдёт для продажи товаров и услуг. Формат подразумевает использование нескольких фотографий до 10 штук с минимальным объёмом текста. Реклама сайта. Формат предназначен для рекламирования своего сайта. Помимо ссылки на сайт, можно добавить небольшое описание и заголовок. Реклама в клипах и историях. Рекламное объявление будет показываться в историях и клипах. Для размещения объявления в клипах, нужно добавить 1 видео. В историях — до 3 историй, которые содержат фото или видео.

Настройка таргетированной рекламы

После создания объявления, нужно переходить к настройке рекламы. Необходимо выбрать следующие параметры:

Основная информация о целевой аудитории. Надо выбрать страну, регион проживания, пол и возраст потенциального клиента. Интересы аудитории. Нужно выбрать группы, в которых состоит и проявляет активность ваша целевая аудитория. Также необходимо указать их интересы. Ключевые запросы. На этом этапе нужно ввести поисковые запросы, которые подходят под вашу тематику. Объявление будет показываться тем людям, которые ранее вводили такие слова в поисковик. Уровень образования и профессия. Можно указать образование и должности целевой аудитории. Настройка цены. Здесь можно выбрать автоматическое управление ценой, дневной лимит, максимальный СРМ и способ оплаты. Размещение. Последний пункт — дать название рекламной кампании, выбрать рекламную площадку, ограничения показов, период ограничения.

Детали — smmcode