Польза таргетированной рекламы в Вконтакте: Что нужно знать начинающему предпринимателю

Начинающий предприниматель неизбежно столкнётся с необходимостью запуска рекламы для сообщества ВКонтакте. Можно использовать сервисы для накрутки подписчиков, просмотров и лайков, а можно настроить таргет. Таргетированая реклама — это реклама, нацеленная на определённую аудиторию. Она будет показываться только тем людям, которые подходят под заданные параметры. Например, пол, возраст, место проживания, уровень дохода, интересы, образ жизни. Такая реклама результативная и действенная, ведь её увидят потенциальные клиенты.
Рекламу ВКонтакте возможно настроить таким образом, чтобы она показывалась нужной группе людей. В настройке рекламы есть 2 основных этапа — это формирование объявления и выбор аудитории.
Создание объявления
Первый этап настройки рекламы — это разработка объявления. Создать его можно в рекламном кабинете ВКонтакте. Нужно заранее продумать, какой результат хотелось бы получить. Необходимо будет выбрать цель рекламы. Цели делятся на 3 основные раздела:
● показы и просмотры;
● вовлечение ВКонтакте;
● конверсии.
Затем система предложит большой выбор форматов объявления. Некоторые из них:
- Универсальная запись. Выглядит как стандартный пост в социальной сети. В него можно добавить текст с эмодзи, видео, гифки, ссылку на группу или официальный сайт.
- Карусель. Подойдёт для продажи товаров и услуг. Формат подразумевает использование нескольких фотографий до 10 штук с минимальным объёмом текста.
- Реклама сайта. Формат предназначен для рекламирования своего сайта. Помимо ссылки на сайт, можно добавить небольшое описание и заголовок.
- Реклама в клипах и историях. Рекламное объявление будет показываться в историях и клипах. Для размещения объявления в клипах, нужно добавить 1 видео. В историях — до 3 историй, которые содержат фото или видео.
Настройка таргетированной рекламы
После создания объявления, нужно переходить к настройке рекламы. Необходимо выбрать следующие параметры:
- Основная информация о целевой аудитории. Надо выбрать страну, регион проживания, пол и возраст потенциального клиента.
- Интересы аудитории. Нужно выбрать группы, в которых состоит и проявляет активность ваша целевая аудитория. Также необходимо указать их интересы.
- Ключевые запросы. На этом этапе нужно ввести поисковые запросы, которые подходят под вашу тематику. Объявление будет показываться тем людям, которые ранее вводили такие слова в поисковик.
- Уровень образования и профессия. Можно указать образование и должности целевой аудитории.
- Настройка цены. Здесь можно выбрать автоматическое управление ценой, дневной лимит, максимальный СРМ и способ оплаты.
- Размещение. Последний пункт — дать название рекламной кампании, выбрать рекламную площадку, ограничения показов, период ограничения.
Детали — smmcode