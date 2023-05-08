Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

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Помидоры дольками с луком и маслом на зиму — это популярная закуска, которая исчезает со скоростью света. Заготовка готовится максимально просто. Для закатки подходят мясистые овощи любого размера, в идеале «сливки», но и «бычье сердце» тоже подойдет. Главное условие – плоды должны быть крепкими. Салат выходит очень аппетитным со сладковатым послевкусием.

Помидоры дольками с луком и растительным маслом на зиму «Пальчики оближешь»

Помидоры дольками с луком и растительным маслом на зиму «Пальчики оближешь» – угощение, которое покорит всех домочадцев и гостей. Минимум ингредиентов простым способом превратятся в закатку, которая порадует в зимнюю ненастную погоду. Заготовка прекрасно разнообразит постную пищу.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Ингредиенты –+2 л.

  • Помидоры 1.5 кг
  • Лук репчатый 400 гр.
  • Масло растительное 60 мл.
  • Соль 1 ч.л.
  • Уксус столовый 9% 3 ст.л.

Шаги 110 мин.

  1. Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

    Чтобы закатать помидоры дольками с луком и растительным маслом на зиму, отмеряем необходимые продукты.

  2. Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

    Разводим содовый раствор и кладем в него банки и винтовые крышки. Хорошенько промываем с помощью губки, а затем споласкиваем под краном.

  3. Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

    Кипятим воду в кастрюле и кладем в кипяток крышки. Сверху размещаем сетку и устанавливаем банки над паром. Уменьшив нагрев, стерилизуем 15 минут.

  4. Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

    Стерильные банки и крышки оставляем просохнуть на решетке или полотенце.

  5. Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

    Вымытые мясистые томаты делим на сегменты, удалив плодоножку. Складываем в емкость.

  6. Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

    Предварительно очищенный лук режем не слишком тонкими полукольцами.

  7. Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

    Перекладываем к помидорам.

  8. Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

    Солим и осторожно, чтобы не повредить целостность, размешиваем.

  9. Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

    Добавляем растительное масло и уксусную кислоту.

  10. Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

    Раскладываем салат по сухим чистым баночкам, слегка встряхивая, чтобы содержимое «улеглось» поплотнее.

  11. Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

    Дно вместительной кастрюли простилаем полотенцем, сверху размещаем заготовки, прикрыв стерильными крышками. Наливаем воду по плечики и ставим на конфорку. После закипания минимизируем пламя, кипятим в течение 15 минут. Доливая кипяток, если потребуется.

  12. Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

    Осторожно с помощью прихваток достаем заготовки, закупориваем крышками. Перевернув закатки крышками вниз, накрываем чем-нибудь теплым.

  13. Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

    Остудив в перевернутом состоянии, перемещаем на хранение.

  14. Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

    Кушаем закуску с удовольствием. Приятного аппетита!

Дольки помидоров с луком и маслом без стерилизации на зиму

Дольки помидоров с луком и маслом без стерилизации на зиму готовятся элементарно. Угощение прекрасно дополняет различные гарниры, блюда из мяса и птицы. Рецепт идеален для того, чтобы переработать крупные экземпляры, не подходящие для засолки.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Помидоры – 500 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Масло растительное – 1,5 ст.л.
  • Соль – 1,5 ст.л.
  • Уксус 9% – 50 мл.
  • Зелень – по вкусу.
  • Сахар-песок – 1,5 ст.л.
  • Вода – 500 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополаскиваем помидоры, убираем влагу и нарезаем дольками. С лука удаляем цветной слой и обдаем под краном, нарезаем полукольцами.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 2. На дно стерильной емкости укладываем промытую зелень (петрушку или укроп) и часть нарезанного лука.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 3. Кладем помидоры, прикрыв ладонью, слегка встряхиваем, чтобы овощи легли плотнее. Присыпаем луком.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 4. Закладываем оставшиеся томаты, лук и зелень. Пустоты заполняем кипятком. Накрыв стерильной крышкой, даем постоять 15 минут.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 5. Процеживаем остывшую жидкость в кастрюльку, солим (только не йодированной солью) и всыпаем сахар. Устанавливаем на плиту.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 6. В подогретую заливку добавляем уксусную кислоту (эссенции потребуется меньше, при использовании делим пропорционально, чтобы вычислить количество) и рафинированное растительное масло. Ждем закипания.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 7. Заполняем маринадом баночку и плотно закручиваем винтовой крышкой. Остужаем закатку, закутав пледом.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 8. Перемещаем закупоренную консервацию в прохладу, например, в кладовую. Зимой наслаждаемся изумительной заготовкой. Приятного аппетита!

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Сладкие, десертные помидоры дольками с луком и маслом

Сладкие, десертные помидоры дольками с луком и маслом готовятся совершенно не сложно. Подготовка занимает больше времени, чем сама закатка. Ароматная заготовка заканчивается очень быстро, стоит только откупорить баночку. Сладкое послевкусие изумительной консервации запоминается навсегда!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 2 кг.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Масло подсолнечное – 2 ч.л.
  • Чеснок – 2 головки.
  • Петрушка – 1 пучок.
  • Перец черный горошком – 1 ч.л.
  • Перец душистый горошком – 8 шт.
  • Лист лавровый – 4 шт.
  • Перец красный острый – по вкусу.
  • Для маринада:
  • Вода – 1 л.
  • Соль – 2 ст.л.
  • Уксус 9% – 50 мл.
  • Сахар-песок – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовив помидоры, избавившись от загрязнений и вытерев насухо, делим пополам или на четвертинки, ориентируясь на величину плодов.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 2. Ополаскиваем петрушку и по желанию режем или обрываем листочки. Делаем так, как нравится. Вместо петрушки вообще можно взять другие душистые травы. К примеру, веточку или соцветие укропа, или совсем не класть зелень. Нет четких границ, все зависит от вкуса и фантазии.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 3. Очистив лук, нарезаем его не слишком толстыми колечками.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 4. Промываем банки в мыльном растворе, хорошенько споласкиваем под сильным напором воды и прокаливаем в духовке или в микроволновке. Очищенный чеснок режем на сегменты. В подготовленную банку кладем петрушку, горошки перцев, лавр, чеснок и острый перец (количество определяем самостоятельно).

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 5. Закладываем луковые кольца. Прокалив на сковородке масло, аккуратно вливаем в емкость. Заполняем банку помидорами, прокладывая слои зеленью, чесноком и луком. Трясем емкость, чтобы овощи утрамбовались, но при этом не потеряли свою целостность.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 6. Горячую воду солим и солодим. Закипятив, добавляем столовый уксус. Кипящим маринадом наполняем емкость с томатами. Прикрываем стерильной крышкой.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 7. Подогрев воду в кастрюле, размещаем в ней заготовку, не забываем на дно положить тряпочку. Закипятив, стерилизуем закатку не менее 15 минут.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 8. Вооружившись прихватками, аккуратно достаем заготовку. Банку вытираем, чтобы не скользила. С помощью закаточной машинки закатываем помидоры. Остужаем в перевернутом виде под пледом или махровым полотенцем.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 9. Яркую ароматную консервацию храним в подвале. Попробовать закуску можно уже через месяц, она идеально подойдет к домашним блюдам – тушеной или жареной картошке, плову, отварным макаронам, отбивным или запеченной курице. Приятного аппетита!

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Резаные помидоры с луком, маслом и 9%-м уксусом на зиму

Резаные помидоры с луком, маслом и 9%-м уксусом на зиму готовятся легко и без особых усилий. С элементарным процессом справится даже начинающая хозяйка. Не стоит бояться, что что-то пойдет не так. Следуя описанию, все будет на высшем уровне. Смело пробуйте!

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Помидоры – 7-8 шт.
  • Лук репчатый – 5 шт.
  • Масло растительное – 1 ст.л. на банку.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Уксус 9% – 2 ст.л
  • Лист лавровый – 1 шт. на банку.
  • Перец острый – 1-2 шт.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Вода – 1 л.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Перец черный горошком – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Вызревшие, но твердые экземпляры основательно промываем, удаляя песчинки и другие загрязнения. Высушиваем. Лук и чесночные дольки избавляем от шелухи. Целые баночки основательно промываем с губкой и моющим средством, стерилизуем привычным способом. Вымытые винтовые крышки кипятим.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 2. Овощи нарезаем не слишком тонко. Способ нарезки определяем самостоятельно – дольки, половинки, кружочки. На конечный результат это не повлияет.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 3. В емкости закладываем промытую петрушку, лист лавра и перец. Петрушку по необходимости заменяем другими травами или не кладем вовсе.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 4. Поочередно наполняем банку нарезанными овощами, при необходимости встряхиваем, чтобы содержимое уплотнилось и вместилось больше компонентов.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 5. Варим заливку, посолив и добавив сахар в воду. После растворения кристалликов добавляем уксусную кислоту. Размешиваем и при появлении мелких пузырьков выключаем пламя.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 6. Кипящей заливкой аккуратно заливаем заготовку, наливаем растительное масло и кладем петрушку. Накрываем, но не закручиваем.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 7. Дно толстостенной кастрюльки застилаем полотенцем, размешаем банку и доливаем горячую воду до плечиков. Прогреваем 7 минут. Емкости большего размера стерилизуем дольше. К процессу относимся внимательно и ответственно, это позволит дольше сохранить закрутки.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 8. Закупориваем закатку и остужаем, перевернув на крышку. Накрываем полотенцем для постепенного охлаждения.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 9. Проверяем, не пропускают ли воздух остывшие заготовки (для этого используем каждый раз только новые крышки и емкости без сколов и других повреждений) и перемещаем в погреб. Приятного аппетита!

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Заготовка помидоров с луком, маслом и 6%-м уксусом

Заготовка помидоров с луком, маслом и 6%-м уксусом займет намного меньше времени, чем, кажется. Рационально распределив свои действия, не будет никаких простоев. Душистая заготовка не оставляет никого равнодушным. Закуска улетает со стола в мгновение ока, а домочадцы просят добавки. Закатка действительно стоит вашего внимания, пополняйте закрома аппетитными заготовками!

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3,5 л.

Ингредиенты:

  • Помидоры – по вместительности.
  • Лук репчатый – 3 шт.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Вода очищенная – 1 л.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Уксус 6% – 1/3 ст.
  • Перец болгарский – 2 шт.
  • Гвоздика – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Перец душистый горошком – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем упругие помидоры и основательно промываем. Обсушив на полотенце, режем половинками или так, как больше нравится, не забывая вырезать плодоножку.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 2. Вымытый перец избавляем от внутренностей и нарезаем соломкой.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 3. Очистив луковицы, нарезаем их полукольцами.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 4. Предварительно промытые и стерильные емкости проверяем на изъяны. Если все в порядке, наполняем овощной нарезкой. Банки со сколами и трещинами сразу же выкидываем. Они не только не пригодны для закаток, а к тому же опасны.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 5. Вскипятив воду, заливаем баночки.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 6. Подготавливаем кипяток для заливки. Кладем соль. Для закруток используем только каменный консервант.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 7. Добавляем сахар.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 8. Сдабриваем растительным маслом и приправляем душистым перцем и гвоздикой. Добавляем 6% уксус. Варим маринад до появления пузырей.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 9. Баночки освобождаем от жидкости и заполняем их маринадом, устанавливаем в кастрюльку с горячей водой. Не забываем дно застелить тряпочкой, чтобы стекло не лопнуло. Стерилизуем консервацию после закипания воды 10 минут.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 10. Извлекаем горячие заготовки и закупориваем стерильными закручивающимися крышками. Охлаждаем в обычном положении, укутав одеялом. Приятного аппетита!

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Помидоры с растительным маслом и луком без уксуса в банках на зиму

Помидоры с растительным маслом и луком без уксуса в банках на зиму выходят невероятно аппетитными. Закуска, несмотря на отсутствие консервантов, хранится хорошо. Однако долго стоять ей не придется – помидорные закрутки расходятся в первую очередь, сколько не закатай.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

На банку:

  • Помидоры – по вместительности.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Гвоздика – 3-4 бутона.
  • Перец душистый горошком – 3-4 шт.

Маринад:

  • Соль – 1 ст.л.
  • Вода – 1 л.
  • Сахар-песок – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Банки без трещин и сколов тщательно промываем и прокаливаем в духовом шкафу или микроволновой печи, или прогреваем на водяной бане. Очищаем лук, делим на четвертинки и кладем в подготовленные емкости. Мелкие экземпляры кладем целиком. Добавляем лаврушку, перец горошком и гвоздику.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 2. Крепкие помидоры тщательно промываем, делим пополам или на четвертинки в зависимости от размера. Укладываем в баночки срезом вниз, утрамбовываем встряхивающими движениями, чтобы больше вместилось. Добавляем рафинированное масло.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 3. В кипятке разводим соль и сахар. Провариваем пару минут и заливаем банки. Застилаем дно кастрюли тряпочкой. Осторожно, чтобы не ошпариться, перемещаем горячие банки и доливаем горячую воду в кастрюлю по плечики банок. Стерилизуем заготовки 15 минут. Емкости большого объема потребуют больше времени.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 4. Горячие банки аккуратно достаем, для удобства используем специальное приспособление, и закручиваем стерильными винтовыми крышками или закатываем машинкой. Укутав банки в одеяло, остужаем закатки.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 5. Перевернув остывшую консервацию, проверяем, не протекает ли маринад, храним салат в кладовке. Пробу снять можно спустя месяц, консервация хорошо промаринуется и напитается душистыми ароматами. Подают салат к любым гарнирам, мясу или птице. Приятного аппетита!

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Салат из зеленых помидоров с луком и маслом

Салат из зеленых помидоров с луком и маслом – закуска, достойная вашего внимания. Аппетитная заготовка выходит сочной и запоминающейся. Принято считать, что для закатки используют невызревшие плоды, которые снимают во время заморозков. А чтобы не потерять результат своих трудов, делают такую заготовку. Но попробовав салат хотя бы раз, вы специально начнете снимать неспелый урожай, чтобы заготовить аппетитную закуску.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

  • Помидоры зеленые – 2 кг.
  • Лук репчатый – 500 гр.
  • Перец болгарский – 500 гр.
  • Морковь – 500 гр.
  • Масло растительное – 1 ст.
  • Соль – 1 ст.л. с горкой.
  • Уксус 9% – 1 ст.л
  • Сахар-песок – 0,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Неспелые помидоры промываем и просушиваем. Режем на сегменты, вырезая место крепления плода.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 2. Яркий вымытый перец разрезаем вдоль, извлекаем семена и перегородки. Нарезаем соломкой.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 3. Сняв с луковиц верхний слой, промываем их и режем «перышками».

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 4. Промытую морковку освобождаем от кожицы и нарезаем тонкими кружочками.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 5. Овощную нарезку складываем в посуду с толстым дном. Солим и сахарим. Сдабриваем растительным маслом и устанавливаем на плите.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 6. После появления пузырьков, минимизируем пламя и томим треть часа. Перемешиваем содержимое, чтобы процесс варки происходил равномерно.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 7. Спустя отведенное время отключаем нагрев и добавляем 9% уксусную кислоту. Если используем эссенцию, соответственно, уменьшаем количество. Хорошенько смешиваем содержимое.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 8. Ополаскиваем баночки и прокаливаем. Заполняем горячим салатом и закупориваем чистыми сухими крышками.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 9. Закутываем перевернутые банки и выдерживаем до полного охлаждения.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 10. Храним закрутку вместе с остальной зимней консервацией. Приятного аппетита!

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Маринованные помидоры дольками с луком, чесноком и маслом

Маринованные помидоры дольками с луком, чесноком и маслом – простая заготовка, знакомая многим. На мой взгляд, салат выходит не только вкусным, но и довольно простым. Яркое угощение станет вашей палочкой выручалочкой для любого повода. Это отличный перекус и замечательное дополнение к главному блюду.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 7 л.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 2-2,5 кг.
  • Лук репчатый – 2-3 шт.
  • Петрушка – 1 пучок.
  • Чеснок – 7 зубчиков.
  • Перец черный горошком – 20 шт.
  • Лавровый лист – 7 шт.
  • Перец острый – по вкусу.

Маринад:

  • Масло растительное – 7 ст.л.
  • Соль – 3 ст.л.
  • Уксус 9% – 3 ст.л
  • Сахар-песок – 7 ст.л.
  • Вода – 3 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Упругие помидорки основательно промываем и вытираем насухо. Мягкие экземпляры подойдут для аджики, соусов или лечо.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 2. Овощи разрезаем пополам или на 4-6 частей, ориентируясь на размер плодов и вырезая плодоножку.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 3. Очищенный лук режем, как нравится – кольцами или перьями.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 4. Вымытые баночки проверяем на целостность. Емкости должны быть без сколов и повреждений. Кладем листы лавра, промытую петрушку или другую траву, очищенный чеснок, острый перец и горошек. Пряности используем по усмотрению, регулируя количество самостоятельно. В каждую литровую банку вливаем по ложке растительного масла без запаха.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 5. В кипяток кладем соль и сахарим. Размешав до растворения, добавляем уксусную кислоту и отключаем конфорку. 9% уксус заменяем эссенцией, уменьшив количество или 6%-ной кислотой, соответственно, увеличив.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 6. Баночки плотно заполняем помидорами, чередуя с луком. Количество лука и чесночных долек допускается увеличить. Не нажимаем на помидоры, а лишь встряхиваем, чтобы они «удобнее расположились». Пустоты наполняем кипящим рассолом.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 7. Сразу же прикрываем стерилизованными крышками. Перемещаем в застеленную тряпочкой кастрюльку. Доливаем теплую воду, чтобы уровень доходил до «плечиков». После закипания стерилизуем литровые банки 10 минут. Банки большего объема стерилизуем дольше.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 8. Чтобы не обжечься, с помощью специальных щипцов достаем горячие заготовки. Протерев банки насухо, закатываем закаточной машинкой. Переворачиваем, смотрим, не подтекает ли рассол. Если все хорошо, укутываем и ждем остывания.

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

Шаг 9. Консервированные помидоры убираем на хранение. Откупориваем баночку и наслаждаемся консервацией. Закуска идеально подходит к отварным макаронам, плову или тушеной картошке, к мясу или курице. Приятного аппетита!

Помидоры дольками с луком и маслом на зиму

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