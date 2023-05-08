Помидоры дольками с луком и маслом на зиму — это популярная закуска, которая исчезает со скоростью света. Заготовка готовится максимально просто. Для закатки подходят мясистые овощи любого размера, в идеале «сливки», но и «бычье сердце» тоже подойдет. Главное условие – плоды должны быть крепкими. Салат выходит очень аппетитным со сладковатым послевкусием.

Помидоры дольками с луком и растительным маслом на зиму «Пальчики оближешь»

Помидоры дольками с луком и растительным маслом на зиму «Пальчики оближешь» – угощение, которое покорит всех домочадцев и гостей. Минимум ингредиентов простым способом превратятся в закатку, которая порадует в зимнюю ненастную погоду. Заготовка прекрасно разнообразит постную пищу.

Ингредиенты –+2 л.

Помидоры 1.5 кг

Лук репчатый 400 гр.

Масло растительное 60 мл.

Соль 1 ч.л.

Уксус столовый 9% 3 ст.л.

Шаги 110 мин.

Чтобы закатать помидоры дольками с луком и растительным маслом на зиму, отмеряем необходимые продукты. Разводим содовый раствор и кладем в него банки и винтовые крышки. Хорошенько промываем с помощью губки, а затем споласкиваем под краном. Кипятим воду в кастрюле и кладем в кипяток крышки. Сверху размещаем сетку и устанавливаем банки над паром. Уменьшив нагрев, стерилизуем 15 минут. Стерильные банки и крышки оставляем просохнуть на решетке или полотенце. Вымытые мясистые томаты делим на сегменты, удалив плодоножку. Складываем в емкость. Предварительно очищенный лук режем не слишком тонкими полукольцами. Перекладываем к помидорам. Солим и осторожно, чтобы не повредить целостность, размешиваем. Добавляем растительное масло и уксусную кислоту. Раскладываем салат по сухим чистым баночкам, слегка встряхивая, чтобы содержимое «улеглось» поплотнее. Дно вместительной кастрюли простилаем полотенцем, сверху размещаем заготовки, прикрыв стерильными крышками. Наливаем воду по плечики и ставим на конфорку. После закипания минимизируем пламя, кипятим в течение 15 минут. Доливая кипяток, если потребуется. Осторожно с помощью прихваток достаем заготовки, закупориваем крышками. Перевернув закатки крышками вниз, накрываем чем-нибудь теплым. Остудив в перевернутом состоянии, перемещаем на хранение. Кушаем закуску с удовольствием. Приятного аппетита!

Дольки помидоров с луком и маслом без стерилизации на зиму

Дольки помидоров с луком и маслом без стерилизации на зиму готовятся элементарно. Угощение прекрасно дополняет различные гарниры, блюда из мяса и птицы. Рецепт идеален для того, чтобы переработать крупные экземпляры, не подходящие для засолки.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Помидоры – 500 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Масло растительное – 1,5 ст.л.

Соль – 1,5 ст.л.

Уксус 9% – 50 мл.

Зелень – по вкусу.

Сахар-песок – 1,5 ст.л.

Вода – 500 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополаскиваем помидоры, убираем влагу и нарезаем дольками. С лука удаляем цветной слой и обдаем под краном, нарезаем полукольцами.

Шаг 2. На дно стерильной емкости укладываем промытую зелень (петрушку или укроп) и часть нарезанного лука.

Шаг 3. Кладем помидоры, прикрыв ладонью, слегка встряхиваем, чтобы овощи легли плотнее. Присыпаем луком.

Шаг 4. Закладываем оставшиеся томаты, лук и зелень. Пустоты заполняем кипятком. Накрыв стерильной крышкой, даем постоять 15 минут.

Шаг 5. Процеживаем остывшую жидкость в кастрюльку, солим (только не йодированной солью) и всыпаем сахар. Устанавливаем на плиту.

Шаг 6. В подогретую заливку добавляем уксусную кислоту (эссенции потребуется меньше, при использовании делим пропорционально, чтобы вычислить количество) и рафинированное растительное масло. Ждем закипания.

Шаг 7. Заполняем маринадом баночку и плотно закручиваем винтовой крышкой. Остужаем закатку, закутав пледом.

Шаг 8. Перемещаем закупоренную консервацию в прохладу, например, в кладовую. Зимой наслаждаемся изумительной заготовкой. Приятного аппетита!

Сладкие, десертные помидоры дольками с луком и маслом

Сладкие, десертные помидоры дольками с луком и маслом готовятся совершенно не сложно. Подготовка занимает больше времени, чем сама закатка. Ароматная заготовка заканчивается очень быстро, стоит только откупорить баночку. Сладкое послевкусие изумительной консервации запоминается навсегда!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 2 кг.

Лук репчатый – 2 шт.

Масло подсолнечное – 2 ч.л.

Чеснок – 2 головки.

Петрушка – 1 пучок.

Перец черный горошком – 1 ч.л.

Перец душистый горошком – 8 шт.

Лист лавровый – 4 шт.

Перец красный острый – по вкусу.

Для маринада:

Вода – 1 л.

Соль – 2 ст.л.

Уксус 9% – 50 мл.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовив помидоры, избавившись от загрязнений и вытерев насухо, делим пополам или на четвертинки, ориентируясь на величину плодов.

Шаг 2. Ополаскиваем петрушку и по желанию режем или обрываем листочки. Делаем так, как нравится. Вместо петрушки вообще можно взять другие душистые травы. К примеру, веточку или соцветие укропа, или совсем не класть зелень. Нет четких границ, все зависит от вкуса и фантазии.

Шаг 3. Очистив лук, нарезаем его не слишком толстыми колечками.

Шаг 4. Промываем банки в мыльном растворе, хорошенько споласкиваем под сильным напором воды и прокаливаем в духовке или в микроволновке. Очищенный чеснок режем на сегменты. В подготовленную банку кладем петрушку, горошки перцев, лавр, чеснок и острый перец (количество определяем самостоятельно).

Шаг 5. Закладываем луковые кольца. Прокалив на сковородке масло, аккуратно вливаем в емкость. Заполняем банку помидорами, прокладывая слои зеленью, чесноком и луком. Трясем емкость, чтобы овощи утрамбовались, но при этом не потеряли свою целостность.

Шаг 6. Горячую воду солим и солодим. Закипятив, добавляем столовый уксус. Кипящим маринадом наполняем емкость с томатами. Прикрываем стерильной крышкой.

Шаг 7. Подогрев воду в кастрюле, размещаем в ней заготовку, не забываем на дно положить тряпочку. Закипятив, стерилизуем закатку не менее 15 минут.

Шаг 8. Вооружившись прихватками, аккуратно достаем заготовку. Банку вытираем, чтобы не скользила. С помощью закаточной машинки закатываем помидоры. Остужаем в перевернутом виде под пледом или махровым полотенцем.

Шаг 9. Яркую ароматную консервацию храним в подвале. Попробовать закуску можно уже через месяц, она идеально подойдет к домашним блюдам – тушеной или жареной картошке, плову, отварным макаронам, отбивным или запеченной курице. Приятного аппетита!

Резаные помидоры с луком, маслом и 9%-м уксусом на зиму

Резаные помидоры с луком, маслом и 9%-м уксусом на зиму готовятся легко и без особых усилий. С элементарным процессом справится даже начинающая хозяйка. Не стоит бояться, что что-то пойдет не так. Следуя описанию, все будет на высшем уровне. Смело пробуйте!

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Помидоры – 7-8 шт.

Лук репчатый – 5 шт.

Масло растительное – 1 ст.л. на банку.

Соль – 1 ст.л.

Уксус 9% – 2 ст.л

Лист лавровый – 1 шт. на банку.

Перец острый – 1-2 шт.

Чеснок – 4 зубчика.

Вода – 1 л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Перец черный горошком – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Вызревшие, но твердые экземпляры основательно промываем, удаляя песчинки и другие загрязнения. Высушиваем. Лук и чесночные дольки избавляем от шелухи. Целые баночки основательно промываем с губкой и моющим средством, стерилизуем привычным способом. Вымытые винтовые крышки кипятим.

Шаг 2. Овощи нарезаем не слишком тонко. Способ нарезки определяем самостоятельно – дольки, половинки, кружочки. На конечный результат это не повлияет.

Шаг 3. В емкости закладываем промытую петрушку, лист лавра и перец. Петрушку по необходимости заменяем другими травами или не кладем вовсе.

Шаг 4. Поочередно наполняем банку нарезанными овощами, при необходимости встряхиваем, чтобы содержимое уплотнилось и вместилось больше компонентов.

Шаг 5. Варим заливку, посолив и добавив сахар в воду. После растворения кристалликов добавляем уксусную кислоту. Размешиваем и при появлении мелких пузырьков выключаем пламя.

Шаг 6. Кипящей заливкой аккуратно заливаем заготовку, наливаем растительное масло и кладем петрушку. Накрываем, но не закручиваем.

Шаг 7. Дно толстостенной кастрюльки застилаем полотенцем, размешаем банку и доливаем горячую воду до плечиков. Прогреваем 7 минут. Емкости большего размера стерилизуем дольше. К процессу относимся внимательно и ответственно, это позволит дольше сохранить закрутки.

Шаг 8. Закупориваем закатку и остужаем, перевернув на крышку. Накрываем полотенцем для постепенного охлаждения.

Шаг 9. Проверяем, не пропускают ли воздух остывшие заготовки (для этого используем каждый раз только новые крышки и емкости без сколов и других повреждений) и перемещаем в погреб. Приятного аппетита!

Заготовка помидоров с луком, маслом и 6%-м уксусом

Заготовка помидоров с луком, маслом и 6%-м уксусом займет намного меньше времени, чем, кажется. Рационально распределив свои действия, не будет никаких простоев. Душистая заготовка не оставляет никого равнодушным. Закуска улетает со стола в мгновение ока, а домочадцы просят добавки. Закатка действительно стоит вашего внимания, пополняйте закрома аппетитными заготовками!

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3,5 л.

Ингредиенты:

Помидоры – по вместительности.

Лук репчатый – 3 шт.

Масло растительное – 50 мл.

Вода очищенная – 1 л.

Соль – 1 ст.л.

Уксус 6% – 1/3 ст.

Перец болгарский – 2 шт.

Гвоздика – 1 ч.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Перец душистый горошком – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем упругие помидоры и основательно промываем. Обсушив на полотенце, режем половинками или так, как больше нравится, не забывая вырезать плодоножку.

Шаг 2. Вымытый перец избавляем от внутренностей и нарезаем соломкой.

Шаг 3. Очистив луковицы, нарезаем их полукольцами.

Шаг 4. Предварительно промытые и стерильные емкости проверяем на изъяны. Если все в порядке, наполняем овощной нарезкой. Банки со сколами и трещинами сразу же выкидываем. Они не только не пригодны для закаток, а к тому же опасны.

Шаг 5. Вскипятив воду, заливаем баночки.

Шаг 6. Подготавливаем кипяток для заливки. Кладем соль. Для закруток используем только каменный консервант.

Шаг 7. Добавляем сахар.

Шаг 8. Сдабриваем растительным маслом и приправляем душистым перцем и гвоздикой. Добавляем 6% уксус. Варим маринад до появления пузырей.

Шаг 9. Баночки освобождаем от жидкости и заполняем их маринадом, устанавливаем в кастрюльку с горячей водой. Не забываем дно застелить тряпочкой, чтобы стекло не лопнуло. Стерилизуем консервацию после закипания воды 10 минут.

Шаг 10. Извлекаем горячие заготовки и закупориваем стерильными закручивающимися крышками. Охлаждаем в обычном положении, укутав одеялом. Приятного аппетита!

Помидоры с растительным маслом и луком без уксуса в банках на зиму

Помидоры с растительным маслом и луком без уксуса в банках на зиму выходят невероятно аппетитными. Закуска, несмотря на отсутствие консервантов, хранится хорошо. Однако долго стоять ей не придется – помидорные закрутки расходятся в первую очередь, сколько не закатай.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

На банку:

Помидоры – по вместительности.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – 1 ст.л.

Лавровый лист – 1 шт.

Гвоздика – 3-4 бутона.

Перец душистый горошком – 3-4 шт.

Маринад:

Соль – 1 ст.л.

Вода – 1 л.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Банки без трещин и сколов тщательно промываем и прокаливаем в духовом шкафу или микроволновой печи, или прогреваем на водяной бане. Очищаем лук, делим на четвертинки и кладем в подготовленные емкости. Мелкие экземпляры кладем целиком. Добавляем лаврушку, перец горошком и гвоздику.

Шаг 2. Крепкие помидоры тщательно промываем, делим пополам или на четвертинки в зависимости от размера. Укладываем в баночки срезом вниз, утрамбовываем встряхивающими движениями, чтобы больше вместилось. Добавляем рафинированное масло.

Шаг 3. В кипятке разводим соль и сахар. Провариваем пару минут и заливаем банки. Застилаем дно кастрюли тряпочкой. Осторожно, чтобы не ошпариться, перемещаем горячие банки и доливаем горячую воду в кастрюлю по плечики банок. Стерилизуем заготовки 15 минут. Емкости большого объема потребуют больше времени.

Шаг 4. Горячие банки аккуратно достаем, для удобства используем специальное приспособление, и закручиваем стерильными винтовыми крышками или закатываем машинкой. Укутав банки в одеяло, остужаем закатки.

Шаг 5. Перевернув остывшую консервацию, проверяем, не протекает ли маринад, храним салат в кладовке. Пробу снять можно спустя месяц, консервация хорошо промаринуется и напитается душистыми ароматами. Подают салат к любым гарнирам, мясу или птице. Приятного аппетита!

Салат из зеленых помидоров с луком и маслом

Салат из зеленых помидоров с луком и маслом – закуска, достойная вашего внимания. Аппетитная заготовка выходит сочной и запоминающейся. Принято считать, что для закатки используют невызревшие плоды, которые снимают во время заморозков. А чтобы не потерять результат своих трудов, делают такую заготовку. Но попробовав салат хотя бы раз, вы специально начнете снимать неспелый урожай, чтобы заготовить аппетитную закуску.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Помидоры зеленые – 2 кг.

Лук репчатый – 500 гр.

Перец болгарский – 500 гр.

Морковь – 500 гр.

Масло растительное – 1 ст.

Соль – 1 ст.л. с горкой.

Уксус 9% – 1 ст.л

Сахар-песок – 0,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Неспелые помидоры промываем и просушиваем. Режем на сегменты, вырезая место крепления плода.

Шаг 2. Яркий вымытый перец разрезаем вдоль, извлекаем семена и перегородки. Нарезаем соломкой.

Шаг 3. Сняв с луковиц верхний слой, промываем их и режем «перышками».

Шаг 4. Промытую морковку освобождаем от кожицы и нарезаем тонкими кружочками.

Шаг 5. Овощную нарезку складываем в посуду с толстым дном. Солим и сахарим. Сдабриваем растительным маслом и устанавливаем на плите.

Шаг 6. После появления пузырьков, минимизируем пламя и томим треть часа. Перемешиваем содержимое, чтобы процесс варки происходил равномерно.

Шаг 7. Спустя отведенное время отключаем нагрев и добавляем 9% уксусную кислоту. Если используем эссенцию, соответственно, уменьшаем количество. Хорошенько смешиваем содержимое.

Шаг 8. Ополаскиваем баночки и прокаливаем. Заполняем горячим салатом и закупориваем чистыми сухими крышками.

Шаг 9. Закутываем перевернутые банки и выдерживаем до полного охлаждения.

Шаг 10. Храним закрутку вместе с остальной зимней консервацией. Приятного аппетита!

Маринованные помидоры дольками с луком, чесноком и маслом

Маринованные помидоры дольками с луком, чесноком и маслом – простая заготовка, знакомая многим. На мой взгляд, салат выходит не только вкусным, но и довольно простым. Яркое угощение станет вашей палочкой выручалочкой для любого повода. Это отличный перекус и замечательное дополнение к главному блюду.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 7 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 2-2,5 кг.

Лук репчатый – 2-3 шт.

Петрушка – 1 пучок.

Чеснок – 7 зубчиков.

Перец черный горошком – 20 шт.

Лавровый лист – 7 шт.

Перец острый – по вкусу.

Маринад:

Масло растительное – 7 ст.л.

Соль – 3 ст.л.

Уксус 9% – 3 ст.л

Сахар-песок – 7 ст.л.

Вода – 3 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Упругие помидорки основательно промываем и вытираем насухо. Мягкие экземпляры подойдут для аджики, соусов или лечо.

Шаг 2. Овощи разрезаем пополам или на 4-6 частей, ориентируясь на размер плодов и вырезая плодоножку.

Шаг 3. Очищенный лук режем, как нравится – кольцами или перьями.

Шаг 4. Вымытые баночки проверяем на целостность. Емкости должны быть без сколов и повреждений. Кладем листы лавра, промытую петрушку или другую траву, очищенный чеснок, острый перец и горошек. Пряности используем по усмотрению, регулируя количество самостоятельно. В каждую литровую банку вливаем по ложке растительного масла без запаха.

Шаг 5. В кипяток кладем соль и сахарим. Размешав до растворения, добавляем уксусную кислоту и отключаем конфорку. 9% уксус заменяем эссенцией, уменьшив количество или 6%-ной кислотой, соответственно, увеличив.

Шаг 6. Баночки плотно заполняем помидорами, чередуя с луком. Количество лука и чесночных долек допускается увеличить. Не нажимаем на помидоры, а лишь встряхиваем, чтобы они «удобнее расположились». Пустоты наполняем кипящим рассолом.

Шаг 7. Сразу же прикрываем стерилизованными крышками. Перемещаем в застеленную тряпочкой кастрюльку. Доливаем теплую воду, чтобы уровень доходил до «плечиков». После закипания стерилизуем литровые банки 10 минут. Банки большего объема стерилизуем дольше.

Шаг 8. Чтобы не обжечься, с помощью специальных щипцов достаем горячие заготовки. Протерев банки насухо, закатываем закаточной машинкой. Переворачиваем, смотрим, не подтекает ли рассол. Если все хорошо, укутываем и ждем остывания.

Шаг 9. Консервированные помидоры убираем на хранение. Откупориваем баночку и наслаждаемся консервацией. Закуска идеально подходит к отварным макаронам, плову или тушеной картошке, к мясу или курице. Приятного аппетита!