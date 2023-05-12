Помидоры, как свежие на зиму в банках – это простой, удобный и немного забытый хозяйками вариант консервирования помидоров, особенно при большом их урожае. Помидоры очищаются от кожуры, нарезаются и стерилизуются в банках практически без специй и приправ, что сохраняет их вкус и аромат, как свежих. Такие помидоры хорошо подходят для салатов, соусов, пиццы и заправок к разным блюдам.

Помидоры как свежие на зиму в банках

Помидоры как свежие на зиму в банках в этом рецепте готовим с добавлением небольшого количества соли, сахара и уксуса, что придаст им вкус салата. Рецепт удобен для заготовки крупных некондиционных помидоров, и выбрать лучше сорта мясистые. Готовим со стерилизацией.

Ингредиенты –+5 л.

Помидоры 5.5 кг

На литровую банку:

Соль 1 ч.л.

Сахар-песок 1 ст.л.

Уксус столовый 9% 1 ст.л.

Шаги 60 мин.

Как заготовить помидоры как свежие на зиму в банках? Выбранные для этой заготовки помидоры хорошо промыть под проточной водой и крестообразно надрезать кожуру. Затем разложить в несколько емкостей и на 15 секунд залить крутым кипятком. Горячую воду слить. С каждого томата аккуратно снять кожуру с основание плодоножки, разрезать в зависимости от размера на дольки и компактно уложить в чистые литровые банки. Заполнив банки наполовину, в каждую насыпать чайную ложку соли со столовой ложкой сахара. Банки заполнить до верха и прикрыть прокипяченными крышками. Из этого количества помидоров у вас получится пять литровых банок. Затем заготовку простерилизовать, как и все домашние консервации, в продолжение 15 минут от начала закипания воды в кастрюле. К концу стерилизации в каждую банку налить по столовой ложке уксуса. Приготовленные на зиму в банках помидоры «как свежие» сразу закатать, остудить под махровым полотенцем без переворачивания и перенести на хранение в подвал. Удачных и вкусных заготовок!

Заготовка помидоров без воды на зиму как свежие

Хозяйкам на пробу и как интересный вариант, в этом рецепте предлагается заготовить помидоры на зиму со вкусом «как свежие» без воды, без соли и без уксуса. Для заготовки лучше выбрать небольшие томаты одинакового размера. Такая консервация хорошо хранится до 2-х лет.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: по желанию.

Ингредиенты:

Помидоры.

Процесс приготовления:

Шаг 1. У выбранных для заготовки помидоров аккуратно удалите плодоножки. Затем томаты промойте холодной водой и салфеткой обсушите.

Шаг 2. Включите духовку на 200°С. Подготовленные помидоры в один слой уложите на противень и поставьте в разогретую духовку на 20 минут.

Шаг 3. Ложкой аккуратно разложите запеченные помидоры по чистым сухим банкам.

Шаг 4. В большую кастрюлю на дно положите полотенце, поставьте в нее банки с помидорами и до уровня плечиков залейте горячей водой. Прикройте банки крышками. Простерилизуйте помидоры в течение 20 минут (литровые банки) от начала кипения воды в кастрюле.

Шаг 5. Затем банки герметично закупорьте и оставьте до полного остывания, не переворачивая и не прикрывая «шубой».

Шаг 6. Остывшие банки с заготовкой помидоров без воды на зиму «как свежие» перенесите в место для хранения ваших домашних консерваций. Удачных и вкусных заготовок!

Резаные помидоры дольками как свежие на зиму

Вариант заготовки на зиму резаных дольками помидор «как свежие» поможет хозяйке решить проблему крупных томатов, которые невозможно уложить в банку, а вкус у них замечательный. Такие помидоры удобно использовать для салатов, заправив их луком с маслом. В этом рецепте к помидорам ничего не добавляем и стерилизуем заготовку в духовке.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 1 л.

Ингредиенты:

Помидоры плотные крупные – 700 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выберите помидоры для заготовки с расчетом нужного вам объема консервации.

Шаг 2. Томаты хорошо промойте, крестообразно надрежьте кожуру и на 5 минут залейте кипятком.

Шаг 3. Слейте горячую воду. Затем кожуру с плодоножкой аккуратно удалите, и каждый помидор разрежьте на крупные дольки сразу над большой кастрюлей, чтобы в нее стекал и сок.

Шаг 4. Кастрюлю поставьте на средний огонь, помидоры доведите до кипения. Лопаткой дольки немного перемешивайте, чтобы прогрелись равномерно.

Шаг 5. Горячие помидоры разложите по чистым банкам, залейте соком и прикройте крышками.

Шаг 6. Духовку включите на 180°. Поставьте в нее банки с помидорами на 15 минут. Затем сразу герметично закупорьте, поставьте на крышки и полностью остудите под теплым покрывалом.

Шаг 7. Приготовленные этим способом, резанные дольками помидоры со вкусом «как свежие» можете хранить и в условиях квартиры, а зимой использовать для разных блюд. Удачных и вкусных заготовок!

Помидоры на зиму без уксуса как свежие

Вкус помидоров на зиму «как свежие» получается при консервировании их без всяких приправ и часто в собственном соку. Заготовка обязательно стерилизуется, что позволяет ее хорошо хранить и без уксуса. В этом простом рецепте помидоры в банках зальем чистой водой, добавим немного соли и простерилизуем. Помидоры выбираем небольшие и плотные.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1 л.

Ингредиенты:

На 1 литровую банку:

Помидоры – 650 гр.

Соль – 1 ч.л.

Вода – 500 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом любым способом простерилизуйте банки и прокипятите крышки. Подготовьте простой набор ингредиентов согласно пропорции рецепта и нужному вам объему заготовки.

Шаг 2. Помидоры хорошо промойте и компактно уложите в банки. В каждую банку насыпьте по чайной ложке соли.

Шаг 3. Затем полностью залейте помидоры чистой холодной водой и банки прикройте крышками.

Шаг 4. Дно большой кастрюли застелите салфеткой и поставьте в нее банки с помидорами. Залейте банки до уровня плечиков также холодной водой и кастрюлю поставьте на плиту. Стерилизуйте заготовку в продолжение 25 минут от начала кипения воды в кастрюле.

Шаг 5. По истечении указанного времени стерилизации, банки герметично закупорьте и оставьте до полного остывания в перевернутом виде. Прикрывать «шубой» необязательно. Приготовленные на зиму помидоры без уксуса «как свежие» можете хранить даже в домашней кладовке. Удачных и вкусных заготовок!

Помидоры на зиму по-фински — получаются как свежие

Финский вариант заготовки помидоров на зиму как свежие предполагает маринование помидоров дольками с тонкой нарезкой лука, маринад без приправ и с небольшим количеством уксуса столового или яблочного. Заготовка обязательно недолго стерилизуется. Эти овощи отлично сохраняют свой натуральный вкус и плотную текстуру, только выбираются крепкие небольшие томаты, например, «Сливка».

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 40 минут.

Порции: 7 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 4 кг.

Лук – 1 кг.

Маринад:

Вода – 1 л.

Соль – 1 ст.л. с горкой.

Сахар – 1.5 ст.л.

Уксус 9% – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для этой заготовки лучше выбрать пол-литровые банки. Их промыть и простерилизовать удобным для вас способом. Крышки прокипятить.

Шаг 2. Очистить лук и нарезать тонкими полукольцами.

Шаг 3. Нарезку лука ошпарить, при одновременном помешивании, крутым кипятком, чтобы убрать жгучий вкус и ненадолго оставить для стекания всей жидкости.

Шаг 4. Помидоры промыть и нарезать дольками, удалив плодоножки.

Шаг 5. Половину подготовленного лука разложить по банкам.

Шаг 6. Затем компактно и срезом книзу уложить в банки помидорные дольки.

Шаг 7. Поверх помидоров выложить остальную нарезку лука.

Шаг 8. С расчетом пропорции рецепта и объемом заготовки сварить маринад. В закипевший маринад вылить уксус и огонь выключить.

Шаг 9. Кипящим маринадом полностью залить овощи в банках и прикрыть крышками.

Шаг 10. Простерилизовать банки с помидорами, как и все домашние заготовки. Время стерилизации для пол-литровых банок – 5 минут от начала кипения воды в кастрюле.

Шаг 11. Банки сразу герметично закупорить, поставить на крышки и полностью остудить под «шубой». Приготовленные помидоры по-фински, как свежие, отлично хранятся в любом темном месте и даже в домашней кладовке. Удачных и вкусных заготовок!

Помидоры на зиму как свежие без соли, уксуса и сахара

Помидоры на зиму как свежие без соли, уксуса и сахара готовятся просто и чаще всего нарезаются, заливаются водой и стерилизуются. В этом рецепте вам предлагается вариант с выраженным вкусом свежих помидор. Их очистим от кожуры и законсервируем в соке из свежих помидоров, для которого подойдут томаты некондиционные.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 40 минут.

Порции: 3,5 л.

Ингредиенты:

Помидоры небольшие – 2 кг.

Помидоры крупные для сока – 3 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбранные для заготовки два вида помидоров хорошо промойте под проточной водой.

Шаг 2. Крупные томаты перекрутите через мясорубку со шнековой насадкой или измельчите ручной соковыжималкой, чтобы полученный сок был густым и без кожуры с семенами. На электрической соковыжималке густой не получается.

Шаг 3. Полученный томатный сок перелейте в кастрюлю, доведите до кипения и поварите на небольшом огне без крышки 20 минут, чтобы часть жидкости выпарилась, и сок стал более густым.

Шаг 4. Небольшие помидоры на 5 минут залейте крутым кипятком. Затем горячую воду слейте, обдайте их холодной водой и аккуратно удалите кожуру с плодоножкой.

Шаг 5. Заранее простерилизуйте банки и прокипятите крышки. Порционно и по 5-8 штук «голые» томаты опускайте в кипящий томатный сок, доводите до кипения и сразу перекладывайте в банки.

Шаг 6. Заполнив банки помидорами, залейте их соком, чтобы не оставались пустые места.

Шаг 7. Банки сразу герметично закупорьте, поставьте на крышки и на сутки плотно накройте махровым полотенцем. Полностью остуженные помидоры на зиму как свежие без соли, уксуса и сахара перенесите в место для хранения ваших домашних консерваций. Удачных и вкусных заготовок!