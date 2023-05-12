Помидоры как свежие на зиму в банках

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Помидоры, как свежие на зиму в банках – это простой, удобный и немного забытый хозяйками вариант консервирования помидоров, особенно при большом их урожае. Помидоры очищаются от кожуры, нарезаются и стерилизуются в банках практически без специй и приправ, что сохраняет их вкус и аромат, как свежих. Такие помидоры хорошо подходят для салатов, соусов, пиццы и заправок к разным блюдам.

Помидоры как свежие на зиму в банках

Помидоры как свежие на зиму в банках в этом рецепте готовим с добавлением небольшого количества соли, сахара и уксуса, что придаст им вкус салата. Рецепт удобен для заготовки крупных некондиционных помидоров, и выбрать лучше сорта мясистые. Готовим со стерилизацией.

Помидоры как свежие на зиму в банках

Ингредиенты –+5 л.

  • Помидоры 5.5 кг
  • На литровую банку:
  • Соль 1 ч.л.
  • Сахар-песок 1 ст.л.
  • Уксус столовый 9% 1 ст.л.

Шаги 60 мин.

  1. Помидоры как свежие на зиму в банках

    Как заготовить помидоры как свежие на зиму в банках? Выбранные для этой заготовки помидоры хорошо промыть под проточной водой и крестообразно надрезать кожуру.

  2. Помидоры как свежие на зиму в банках

    Затем разложить в несколько емкостей и на 15 секунд залить крутым кипятком.

  3. Помидоры как свежие на зиму в банках

    Горячую воду слить. С каждого томата аккуратно снять кожуру с основание плодоножки, разрезать в зависимости от размера на дольки и компактно уложить в чистые литровые банки.

  4. Помидоры как свежие на зиму в банках

    Заполнив банки наполовину, в каждую насыпать чайную ложку соли со столовой ложкой сахара.

  5. Помидоры как свежие на зиму в банках

    Банки заполнить до верха и прикрыть прокипяченными крышками. Из этого количества помидоров у вас получится пять литровых банок.

  6. Помидоры как свежие на зиму в банках

    Затем заготовку простерилизовать, как и все домашние консервации, в продолжение 15 минут от начала закипания воды в кастрюле.

  7. Помидоры как свежие на зиму в банках

    К концу стерилизации в каждую банку налить по столовой ложке уксуса.

  8. Помидоры как свежие на зиму в банках

    Приготовленные на зиму в банках помидоры «как свежие» сразу закатать, остудить под махровым полотенцем без переворачивания и перенести на хранение в подвал. Удачных и вкусных заготовок!

Заготовка помидоров без воды на зиму как свежие

Хозяйкам на пробу и как интересный вариант, в этом рецепте предлагается заготовить помидоры на зиму со вкусом «как свежие» без воды, без соли и без уксуса. Для заготовки лучше выбрать небольшие томаты одинакового размера. Такая консервация хорошо хранится до 2-х лет.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: по желанию.

Ингредиенты:

  • Помидоры.

Процесс приготовления:

Шаг 1. У выбранных для заготовки помидоров аккуратно удалите плодоножки. Затем томаты промойте холодной водой и салфеткой обсушите.

Помидоры как свежие на зиму в банках

Шаг 2. Включите духовку на 200°С. Подготовленные помидоры в один слой уложите на противень и поставьте в разогретую духовку на 20 минут.

Помидоры как свежие на зиму в банках

Шаг 3. Ложкой аккуратно разложите запеченные помидоры по чистым сухим банкам.

Помидоры как свежие на зиму в банках

Шаг 4. В большую кастрюлю на дно положите полотенце, поставьте в нее банки с помидорами и до уровня плечиков залейте горячей водой. Прикройте банки крышками. Простерилизуйте помидоры в течение 20 минут (литровые банки) от начала кипения воды в кастрюле.

Помидоры как свежие на зиму в банках

Шаг 5. Затем банки герметично закупорьте и оставьте до полного остывания, не переворачивая и не прикрывая «шубой».

Помидоры как свежие на зиму в банках

Шаг 6. Остывшие банки с заготовкой помидоров без воды на зиму «как свежие» перенесите в место для хранения ваших домашних консерваций. Удачных и вкусных заготовок!

Помидоры как свежие на зиму в банках

Резаные помидоры дольками как свежие на зиму

Вариант заготовки на зиму резаных дольками помидор «как свежие» поможет хозяйке решить проблему крупных томатов, которые невозможно уложить в банку, а вкус у них замечательный. Такие помидоры удобно использовать для салатов, заправив их луком с маслом. В этом рецепте к помидорам ничего не добавляем и стерилизуем заготовку в духовке.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 1 л.

Ингредиенты:

  • Помидоры плотные крупные – 700 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выберите помидоры для заготовки с расчетом нужного вам объема консервации.

Помидоры как свежие на зиму в банках

Шаг 2. Томаты хорошо промойте, крестообразно надрежьте кожуру и на 5 минут залейте кипятком.

Помидоры как свежие на зиму в банках

Шаг 3. Слейте горячую воду. Затем кожуру с плодоножкой аккуратно удалите, и каждый помидор разрежьте на крупные дольки сразу над большой кастрюлей, чтобы в нее стекал и сок.

Помидоры как свежие на зиму в банках

Шаг 4. Кастрюлю поставьте на средний огонь, помидоры доведите до кипения. Лопаткой дольки немного перемешивайте, чтобы прогрелись равномерно.

Помидоры как свежие на зиму в банках

Шаг 5. Горячие помидоры разложите по чистым банкам, залейте соком и прикройте крышками.

Помидоры как свежие на зиму в банках

Шаг 6. Духовку включите на 180°. Поставьте в нее банки с помидорами на 15 минут. Затем сразу герметично закупорьте, поставьте на крышки и полностью остудите под теплым покрывалом.

Помидоры как свежие на зиму в банках

Шаг 7. Приготовленные этим способом, резанные дольками помидоры со вкусом «как свежие» можете хранить и в условиях квартиры, а зимой использовать для разных блюд. Удачных и вкусных заготовок!

Помидоры как свежие на зиму в банках

Помидоры на зиму без уксуса как свежие

Вкус помидоров на зиму «как свежие» получается при консервировании их без всяких приправ и часто в собственном соку. Заготовка обязательно стерилизуется, что позволяет ее хорошо хранить и без уксуса. В этом простом рецепте помидоры в банках зальем чистой водой, добавим немного соли и простерилизуем. Помидоры выбираем небольшие и плотные.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1 л.

Ингредиенты:

На 1 литровую банку:

  • Помидоры – 650 гр.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Вода – 500 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом любым способом простерилизуйте банки и прокипятите крышки. Подготовьте простой набор ингредиентов согласно пропорции рецепта и нужному вам объему заготовки.

Помидоры как свежие на зиму в банках

Шаг 2. Помидоры хорошо промойте и компактно уложите в банки. В каждую банку насыпьте по чайной ложке соли.

Помидоры как свежие на зиму в банках

Шаг 3. Затем полностью залейте помидоры чистой холодной водой и банки прикройте крышками.

Помидоры как свежие на зиму в банках

Шаг 4. Дно большой кастрюли застелите салфеткой и поставьте в нее банки с помидорами. Залейте банки до уровня плечиков также холодной водой и кастрюлю поставьте на плиту. Стерилизуйте заготовку в продолжение 25 минут от начала кипения воды в кастрюле.

Помидоры как свежие на зиму в банках

Шаг 5. По истечении указанного времени стерилизации, банки герметично закупорьте и оставьте до полного остывания в перевернутом виде. Прикрывать «шубой» необязательно. Приготовленные на зиму помидоры без уксуса «как свежие» можете хранить даже в домашней кладовке. Удачных и вкусных заготовок!

Помидоры как свежие на зиму в банках

Помидоры на зиму по-фински — получаются как свежие

Финский вариант заготовки помидоров на зиму как свежие предполагает маринование помидоров дольками с тонкой нарезкой лука, маринад без приправ и с небольшим количеством уксуса столового или яблочного. Заготовка обязательно недолго стерилизуется. Эти овощи отлично сохраняют свой натуральный вкус и плотную текстуру, только выбираются крепкие небольшие томаты, например, «Сливка».

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 40 минут.

Порции: 7 л.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 4 кг.
  • Лук – 1 кг.

Маринад:

  • Вода – 1 л.
  • Соль – 1 ст.л. с горкой.
  • Сахар – 1.5 ст.л.
  • Уксус 9% – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для этой заготовки лучше выбрать пол-литровые банки. Их промыть и простерилизовать удобным для вас способом. Крышки прокипятить.

Помидоры как свежие на зиму в банках

Шаг 2. Очистить лук и нарезать тонкими полукольцами.

Помидоры как свежие на зиму в банках

Шаг 3. Нарезку лука ошпарить, при одновременном помешивании, крутым кипятком, чтобы убрать жгучий вкус и ненадолго оставить для стекания всей жидкости.

Помидоры как свежие на зиму в банках

Шаг 4. Помидоры промыть и нарезать дольками, удалив плодоножки.

Помидоры как свежие на зиму в банках

Шаг 5. Половину подготовленного лука разложить по банкам.

Помидоры как свежие на зиму в банках

Шаг 6. Затем компактно и срезом книзу уложить в банки помидорные дольки.

Помидоры как свежие на зиму в банках

Шаг 7. Поверх помидоров выложить остальную нарезку лука.

Помидоры как свежие на зиму в банках

Шаг 8. С расчетом пропорции рецепта и объемом заготовки сварить маринад. В закипевший маринад вылить уксус и огонь выключить.

Помидоры как свежие на зиму в банках

Шаг 9. Кипящим маринадом полностью залить овощи в банках и прикрыть крышками.

Помидоры как свежие на зиму в банках

Шаг 10. Простерилизовать банки с помидорами, как и все домашние заготовки. Время стерилизации для пол-литровых банок – 5 минут от начала кипения воды в кастрюле.

Помидоры как свежие на зиму в банках

Шаг 11. Банки сразу герметично закупорить, поставить на крышки и полностью остудить под «шубой». Приготовленные помидоры по-фински, как свежие, отлично хранятся в любом темном месте и даже в домашней кладовке. Удачных и вкусных заготовок!

Помидоры как свежие на зиму в банках

Помидоры на зиму как свежие без соли, уксуса и сахара

Помидоры на зиму как свежие без соли, уксуса и сахара готовятся просто и чаще всего нарезаются, заливаются водой и стерилизуются. В этом рецепте вам предлагается вариант с выраженным вкусом свежих помидор. Их очистим от кожуры и законсервируем в соке из свежих помидоров, для которого подойдут томаты некондиционные.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 40 минут.

Порции: 3,5 л.

Ингредиенты:

  • Помидоры небольшие – 2 кг.
  • Помидоры крупные для сока – 3 кг.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбранные для заготовки два вида помидоров хорошо промойте под проточной водой.

Помидоры как свежие на зиму в банках

Шаг 2. Крупные томаты перекрутите через мясорубку со шнековой насадкой или измельчите ручной соковыжималкой, чтобы полученный сок был густым и без кожуры с семенами. На электрической соковыжималке густой не получается.

Помидоры как свежие на зиму в банках

Шаг 3. Полученный томатный сок перелейте в кастрюлю, доведите до кипения и поварите на небольшом огне без крышки 20 минут, чтобы часть жидкости выпарилась, и сок стал более густым.

Помидоры как свежие на зиму в банках

Шаг 4. Небольшие помидоры на 5 минут залейте крутым кипятком. Затем горячую воду слейте, обдайте их холодной водой и аккуратно удалите кожуру с плодоножкой.

Помидоры как свежие на зиму в банках

Шаг 5. Заранее простерилизуйте банки и прокипятите крышки. Порционно и по 5-8 штук «голые» томаты опускайте в кипящий томатный сок, доводите до кипения и сразу перекладывайте в банки.

Помидоры как свежие на зиму в банках

Шаг 6. Заполнив банки помидорами, залейте их соком, чтобы не оставались пустые места.

Помидоры как свежие на зиму в банках

Шаг 7. Банки сразу герметично закупорьте, поставьте на крышки и на сутки плотно накройте махровым полотенцем. Полностью остуженные помидоры на зиму как свежие без соли, уксуса и сахара перенесите в место для хранения ваших домашних консерваций. Удачных и вкусных заготовок!

Помидоры как свежие на зиму в банках

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