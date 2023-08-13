Описание приготовления:

Приготовить помидоры малосольные в кастрюле быстрого приготовления можно как к любому застолью, так и просто к семейному ужину как холодную закуску к мясу или к картофелю. Закуска получается пикантная и очень вкусная, которую вы сможете приготовить без особых хлопот. Хранится она не очень долго, но разлетается на ура!

Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Закуски / Соленое Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Помидор 1 Килограмм

Чеснок 4 Зубчика

Соль 2 Ст. ложки (или по вкусу)

Сахар 1 Ст. ложка (или по вкусу)

Уксус 6% 1-2 Чайных ложек

Перец горошек 10 Штук

Лавровый лист 2 Штуки

Вода 1 Литр

Зелень По вкусу (у меня малина, смородина, зонтики укропа, петрушка)

Количество порций 8

Калорийность

23 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Помидоры малосольные в кастрюле быстрого приготовления»

Подготовьте все ингредиенты.

Помидоры ополосните в холодной воде.

Каждый помидор разрежьте пополам, а затем нарежьте дольками как на фото.

На дно кастрюли выложите часть зелени. У меня зонтик укропа, петрушка, листы малины и смородины.

Сверху выложите половину нарезанных дольками помидор.

На помидоры выложите ещё часть зелени, добавьте нарезанные произвольно зубчики чеснока.

Следующим слоем выложите оставшиеся помидоры.

Сверху выложите зелень, лавровый лист и перец горошком.

В отдельной ёмкости приготовьте рассол. Для этого в тёплой воде растворите соль и сахар. Добавьте уксус и попробуйте рассол на вкус. Если вам не хватает какого-либо ингредиента, добавьте его. Залейте готовым рассолом помидоры в кастрюле.

Чтобы помидоры с зеленью не всплывали, накройте их сверху плоской тарелкой. Оставьте помидоры мариновать при комнатной температуре на 5 часов. Затем уберите в холодильник ещё на 1 час.

Помидоры малосольные в кастрюле быстрого приготовления готовы. Подавайте превосходную закуску к столу. Приятного аппетита!