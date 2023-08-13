Описание приготовления:
Приготовить помидоры малосольные в кастрюле быстрого приготовления можно как к любому застолью, так и просто к семейному ужину как холодную закуску к мясу или к картофелю. Закуска получается пикантная и очень вкусная, которую вы сможете приготовить без особых хлопот. Хранится она не очень долго, но разлетается на ура!
Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Закуски / Соленое Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Помидор 1 Килограмм
- Чеснок 4 Зубчика
- Соль 2 Ст. ложки (или по вкусу)
- Сахар 1 Ст. ложка (или по вкусу)
- Уксус 6% 1-2 Чайных ложек
- Перец горошек 10 Штук
- Лавровый лист 2 Штуки
- Вода 1 Литр
- Зелень По вкусу (у меня малина, смородина, зонтики укропа, петрушка)
Количество порций 8
Калорийность
23 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Помидоры малосольные в кастрюле быстрого приготовления»
Подготовьте все ингредиенты.
Помидоры ополосните в холодной воде.
Каждый помидор разрежьте пополам, а затем нарежьте дольками как на фото.
На дно кастрюли выложите часть зелени. У меня зонтик укропа, петрушка, листы малины и смородины.
Сверху выложите половину нарезанных дольками помидор.
На помидоры выложите ещё часть зелени, добавьте нарезанные произвольно зубчики чеснока.
Следующим слоем выложите оставшиеся помидоры.
Сверху выложите зелень, лавровый лист и перец горошком.
В отдельной ёмкости приготовьте рассол. Для этого в тёплой воде растворите соль и сахар. Добавьте уксус и попробуйте рассол на вкус. Если вам не хватает какого-либо ингредиента, добавьте его. Залейте готовым рассолом помидоры в кастрюле.
Чтобы помидоры с зеленью не всплывали, накройте их сверху плоской тарелкой. Оставьте помидоры мариновать при комнатной температуре на 5 часов. Затем уберите в холодильник ещё на 1 час.
Помидоры малосольные в кастрюле быстрого приготовления готовы. Подавайте превосходную закуску к столу. Приятного аппетита!