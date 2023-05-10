Помидоры «Пальчики оближешь» на зиму – это широкая линейка консервированных помидоров, варианты которой отличаются и способом нарезки томатов, и методом термообработки, и набором приправ с консервантами. Всех их объединяет отличный вкус, который называется «пальчики оближешь». В данной теме консервируем помидоры на зиму в банках.

Маринованные помидоры «Пальчики оближешь» на зиму

Маринованные помидоры «Пальчики оближешь» на зиму в этом рецепте готовим сладкие. Консервантом берем столовый уксус, а набор пряностей стандартный: горошки перцев, гвоздика, лавр и укроп. Маринуем методом двукратной заливки. Помидоры выбираем мясистых сортов и одинакового небольшого размера.

Ингредиенты на 3-х литровую банку.

Ингредиенты –+3 л.

Помидоры 1.7 кг

Вода 1.5 л.

Соль 1 ст.л. с горкой

Сахар-песок 200 гр.

Уксус столовый 9% 100 мл.

Семена укропа 1 ч.л.

Лавровый лист 3 шт.

Гвоздика 3 шт.

Перец чёрный горошек 5 шт.

Перец душистый горошком 5 шт.

Шаги 40 мин.

Как приготовить вкусную заготовку из помидоров «Пальчики оближешь» на зиму на 3 литровую банку без стерилизации? Выбранные для консервации помидоры промыть под проточной водой и наколоть у основания плодоножки, чтобы равномерно промариновались. Любым способом простерилизовать чистые банки и крышки. Помидоры компактно разложить по банкам, полностью залить кипятком, прикрыть крышками и оставить на 15 минут. По истечении этого времени воду из банок через специальную крышку слить в кастрюлю. Растворить в ней указанное в рецепте количество соли с сахаром, насыпать приправы и пару минут поварить. Затем в маринад налить столовый уксус и огонь сразу выключить. Маринадом полностью залить помидоры. Банки герметично закупорить и поставить на крышки. Затем их плотно прикрыть теплым покрывалом и оставить до полного остывания. Охлажденные банки с маринованными помидорами «Пальчики оближешь» перенести в место для хранения домашних заготовок и через 1,5 месяца они полностью промаринуются. Удачных и вкусных заготовок!

Салат из помидоров «Пальчики оближешь»

Салат из помидоров «Пальчики оближешь» готовится просто и будет у вас отличным дополнением к любым блюдам зимнего стола. В этом рецепте к помидорам добавим лук со сладким перцем. Нарезку овощей после часа настаивания с приправами, раскладываем по банкам и стерилизуем. Пропорция овощей может быть разной, но соль с сахаром и уксусом должны соответствовать рецепту.

Время готовки: 1 час 40 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 3 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 1.5 кг.

Лук крупный – 1 шт.

Перец сладкий – 1 шт.

Укроп – 1 пучок.

Соль – 1 ст.л. с горкой.

Сахар – 2 ст.л.

Уксус 9% – 20 мл.

Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте овощи для консервации. Очистите луковицу со сладким перцем. Промойте помидоры и нарежьте средними дольками, удалив основания плодоножек.

Шаг 2. Луковицу нарежьте тонкими четверть или полукольцами.

Шаг 3. Соломкой нарежьте сладкий перец.

Шаг 4. Укроп промойте и мелко нарежьте.

Шаг 5. Нарезку всех овощей переложите в отдельную посуду. Затем добавьте указанное в рецепте количество специй (соль с сахаром, растительным маслом и уксусом). Лопаткой овощи аккуратно перемешайте и оставьте на 1 час для маринования.

Шаг 6. Подготовьте банки с крышками для салата. Стерилизовать их не обязательно, но желательно. Салат через час компактно разложите по банкам и залейте до самого верха овощным соком.

Шаг 7. Затем салат в банках простерилизуйте в течение 20 минут от начала закипания воды в кастрюле. Не забудьте застелить дно кастрюли полотенцем.

Шаг 8. Банки герметично закупорьте и полностью остудите в перевернутом состоянии под теплым покрывалом. Храните салат «Пальчики оближешь» в темном прохладном месте. Удачных и вкусных заготовок!

Помидоры в собственном соку «Пальчики оближешь» на зиму

Хорошим вариантом консервации помидор на зиму будет у вас маринование их в собственном соку, что сохраняет выраженный вкус томатов, называемый «Пальчики оближешь». Рецепт требует больше времени и особенно вкусна заготовка, если у помидоров удалить кожуру. В томатный маринад добавляем только соль с сахаром и заготовку стерилизуем.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 40 минут.

Порции: 4 л.

Ингредиенты:

Помидоры сочные – для 1,5 л сока.

Помидоры для заготовки – 1,6 кг.

Сахар – 1 ст.л.

Соль – ½ ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все помидоры промойте. Большие и сочные томаты перекрутите через соковыжималку, чтобы получилось 1,5 литра сока. Мякоть можете заморозить и использовать для супа.

Шаг 2. Томатный сок поварите на небольшом огне, пока пенка с поверхности полностью пропадет. Заранее простерилизуйте банки с крышками и в них разложите помидоры, выбранные для заготовки.

Шаг 3. Затем к соку добавьте соль с сахаром и через 5 минут огонь выключите.

Шаг 4. Горячим соком залейте помидоры в банках, заполняя их полностью. Подготовьте большую кастрюлю с водой для стерилизации.

Шаг 5. На дно кастрюли поместите полотенце, поставьте в нее банки с помидорами и простерилизуйте в продолжение 15 минут от начала кипения воды.

Шаг 6. По истечении этого времени банки с помидорами в собственном соку «Пальчики оближешь» герметично закупорьте.

Шаг 7. Укройте банки теплым покрывалом и через 12 часов перенесите в место для хранения домашних консерваций. Удачных и вкусных заготовок!

Помидоры с луком «Пальчики оближешь» на зиму

Помидоры с луком «Пальчики оближешь» на зиму, отличаются хорошим вкусом, ведь лук всегда удачно дополняет томаты. В этом рецепте маринуем помидоры целиком, лук нарезаем кольцами. Готовим без стерилизации и с двойной заливкой. Ингредиенты рецепта приведены на одну 1,5 литровую банку.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1,5 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 800 гр.

Лук – 1 шт.

Перец сладкий – ½ шт.

Чеснок – по вкусу.

Сельдерей – 1 веточка.

Вода – 0.7 л.

Лавровый лист – 3 шт.

Перец душистый горошком – 6 шт.

Сахар – 2.5 ст.л.

Соль – 1.5 ч.л.

Уксус 9% – 1.5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для заготовки сразу подготовьте стерильные банки и крышки. На дно банок положите нарезанный ломтиками сладкий перец.

Шаг 2. Поверх перца уложите один слой промытых помидор.

Шаг 3. В середину банок положите нарезанный сельдерей и очищенные зубки чеснока. Затем уложите остальные помидоры. Лук нарежьте кольцами и распределите между помидорами. Затейте все кипятком, прикройте крышками и оставьте на 20 минут.

Шаг 4. Точно отмерьте указанное в рецепте количество специй, соли, сахара и уксуса.

Шаг 5. Через 20 минут воду из банок слейте в кастрюлю, добавьте сахар, соль, специи и поварите в течение 2 минут. Затем удалите лавровый лист, налейте уксус и огонь выключите.

Шаг 6. Маринадом полностью залейте помидоры и сразу банки герметично закупорьте. Остудите их в перевернутом состоянии и под теплым покрывалом. Приготовленные на зиму помидоры с луком «Пальчики оближешь» перенесите в место для хранения домашних консерваций. Удачных и вкусных заготовок!

Вкуснейшие помидоры с чесноком внутри

Вкусным и простым вариантом маринования помидор с чесноком будет их фарширование чесночными зубками. Этот способ лучше пропитывает томаты ароматом чеснока. Готовим помидоры без стерилизации. Ингредиенты рецепта приведены на одну 3 литровую банку, а маринад на 1 литр воды.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 3 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 1.6 кг.

Перец болгарский – 1 шт.

Чеснок – 2 головки.

Уксусная эссенция 70% – 2 ч.л.

Лавровый лист – 2 шт.

Лист хрена – 2 шт.

Горчица зерновая – 1 ч.л.

Гвоздика – 2 шт.

Укроп – 2 зонтика.

Перец душистый горошек – 4 шт.

Перец черный горошек – 4 шт.

Маринад на 1 л воды:

Сахар – 3 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем чесночные зубки и большие разрезаем пополам.

Шаг 2. Промываем помидоры, обсушиваем салфеткой, острым ножом удаляем основания плодоножек и помещаем внутрь помидора по зубку чеснока.

Шаг 3. Сладкий перец очищаем от семян с перегородками и нарезаем продольными ломтиками.

Шаг 4. Заранее стерилизуем банки с крышками. На дно банок кладем нарезку сладкого перца.

Шаг 5. Затем в банки не очень плотно укладываем помидоры, фаршированные чесноком.

Шаг 6. Заливаем помидоры крутым кипятком. Банки прикрываем крышками и оставляем на 15 минут.

Шаг 7. По истечении этого времени настой переливаем в кастрюлю и точно определяем его количество для правильного расчёта сахара с солью. Маринад доводим до кипения, растворяем в нем специи и добавляем указанные в рецепте приправы. Маринад кипятим пару минут, добавляем эссенцию и огонь выключаем.

Шаг 8. Кипящим маринадом заливаем помидоры в банках и сразу герметично закупориваем крышками. Переворачиваем их дном вверх и на ночь прикрываем теплым покрывалом.

Шаг 9. Полностью остывшие вкуснейшие помидоры с чесноком внутри переносим на хранение в холодный подвал. Удачных и вкусных заготовок!

Заготовка из помидоров дольками на зиму

Вариант заготовки из помидоров дольками на зиму актуален, когда остается много больших хороших томатов. В этом рецепте дольки помидор укладываем в банки, добавляем в каждую немного лука, черного перца горошком и соль с сахаром, что сохранит настоящий вкус этого овоща. Затем заготовку стерилизуем и консерванты (уксус с лимонной кислотой) не нужны. Рецепт подойдет для простой и быстрой переработки большой партии помидоров.

Время готовки: 1 час 15 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 1 л.

Ингредиенты:

На 1 литровую банку:

Помидоры – 500-600 гр.

Лук – ½ шт.

Перец черный горошек – 6 шт.

Сахар – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовьте чистые банки и крышки. Выбранные помидоры промойте и нарежьте дольками любого размера. Лук нарежьте полукольцами и уложите на дно банок. Насыпьте горошки черного перца. Дольки помидор компактно уложите в банки срезом книзу.

Шаг 2. Затем прямо в банки насыпьте по одной чайной ложечке сахара с солью.

Шаг 3. Залейте помидоры чистой холодной водой до самого верха.

Шаг 4. Дно большой кастрюли застелите полотенцем и поставьте в нее банки с дольками помидоров.

Шаг 5. Затем банки прикройте крышками и до уровня плечиков налейте холодную воду. На среднем огне доведите все до кипения.

Шаг 6. Простерилизуйте заготовку на небольшом огне в течение 10 минут от начала закипания. Затем банки с дольками помидоров извлеките из кастрюли, герметично закупорьте, поставьте на крышки и накройте любой «шубой». Полностью остывшие помидоры перенесите на хранение в холодное место. Удачных и вкусных заготовок!

Помидоры с французской горчицей в зернах на зиму

Вариант заготовки помидоров на зиму с французской горчицей в зернах имеет большую популярность и помидоры с ней либо маринуют, либо солят. Если сухая горчица или в семенах придает помидорам особый острый вкус и специфический аромат, то французская горчица делает помидоры более нежными, к тому же играет роль хорошего консерванта. В этом рецепте к помидорам добавим немного сладкого перца, маринуем методом трехкратной заливки и французскую горчицу добавляем в расчете 3 ч. ложки на три трехлитровые банки.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 6 л. (3 трехлитровые банки).

Ингредиенты:

Помидоры – 3.8 кг.

Перец сладкий – 3 шт.

Чеснок – 9 зубков.

Перец чили – 1 стручок.

Зонтики укропа – 4 шт.

Лист смородины – 9 шт.

Вода – 4.5 л.

Соль – 4.5 ст.л.

Сахар – 9 ст.л.

Французская горчица – 3 ч.л.

Уксус 9% – 300 мл.

Лавровый лист – 6 шт.

Перец душистый – 12 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для заготовки. Выберите небольшие плотные помидоры и хорошо промойте под проточной водой.

Шаг 2. Промойте с содой банки. В каждую банку положите очищенные зубки чеснока, укропные зонтики и по несколько кусочков острого перца.

Шаг 3. Затем в банки компактно уложите промытые помидоры и между ними положите нарезанный кольцами очищенный сладкий перец.

Шаг 4. Полностью залейте помидоры в банках крутым кипятком, прикройте крышками и оставьте на 15 минут. Далее эту воду слейте и повторно залейте помидоры кипятком еще на 5 минут. Затем и эту воду слейте.

Шаг 5. В кастрюле сварите маринад из указанного в рецепте количества воды, соли и сахара. В маринад положите французскую горчицу с остальными пряностями и поварите на небольшом огне 5 минут. В конце налейте уксус и огонь выключите.

Шаг 6. Кипящим маринадом залейте помидоры в банках. Банки герметично закупорьте, поставьте на крышки, прикройте теплым покрывалом и оставьте до полного остывания. Приготовленные и остывшие помидоры с французской горчицей в зернах перенесите на хранение в подвал. Удачных и вкусных заготовок!

Икра из зеленых помидоров на зиму

Икра из зеленых помидоров на зиму, когда их осталось много, будет альтернативой кабачковой или баклажанной икре. Ее отличает характерный вкус недозрелого помидора, икра всегда дополняется другими овощами. В этом рецепте вкус икры дополним сладким перцем, морковью и жареным луком. Измельчаем овощи традиционным для икры способом – через мясорубку.

Время готовки: 2 часа.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 3 л.

Ингредиенты:

Помидоры зеленые – 1.5 кг.

Перец болгарский – 500 гр.

Морковь – 500 гр.

Лук – 500 гр.

Масло растительное – 100 мл.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Сахар – 60 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Овощи для икры хорошо промываем под проточной водой. Очищаем сладкий перец, лук и морковь.

Шаг 2. Затем все овощи нарезаем средними кусочками.

Шаг 3. Через мясорубку со средней решеткой сначала перекручиваем лук и перекладываем в отдельную посуду.

Шаг 4. Затем перекручиваем остальные овощи и перекладываем в специальную для тушения кастрюлю.

Шаг 5. В сковороде разогреваем немного растительного масла и обжариваем на нем до легкого золотистого цвета измельченный лук.

Шаг 6. Луковую зажарку перекладываем в кастрюлю и на среднем огне доводим овощную массу до кипения.

Шаг 7. Насыпаем к овощам сахар, соль по своему вкусу, наливаем остальное растительное масло и хорошо перемешиваем.

Шаг 8. Тушим икру на небольшом огне и под прикрытой крышкой в течение 1,5 часов.

Шаг 9. За пару минут до окончания тушения в икру насыпаем черный перец, наливаем уксус, перемешиваем и корректируем вкус.

Шаг 10. Готовую икру раскладываем по заранее простерилизованным банкам и герметично закупориваем.

Шаг 11. Банки ставим на крышки и на сутки накрываем «шубой». Приготовленную икру из зеленых помидоров переносим на хранение в темное и прохладное место. Удачных и вкусных заготовок!

Помидоры «Пальчики оближешь» с маслом и луком на зиму

Помидоры «Пальчики оближешь» с маслом и луком на зиму признаются самой вкусной помидорной заготовкой и имеют много вариантов приготовления. В этом рецепте берем только помидоры с луком и набором пряностей. Вкус заготовки подчеркивает растительное масло. Помидоры нарезаем дольками и заготовку стерилизуем, что позволит ее хранить в условиях квартиры.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1 л.

Ингредиенты:

На 1 литровую банку:

Помидоры – 600 гр.

Лук средний – 2 шт.

Масло растительное – 1 ст.л.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Сахар – 2 ч.л.

Соль – 2 ч.л.

Перец черный горошек – 5 шт.

Гвоздика – 5 шт.

Лавровый лист – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты для заготовки сразу подготовьте, согласно пропорции рецепта и нужному вам объему консервации. Любым способом простерилизуйте банки и крышки.

Шаг 2. Лук очистите, и нарежьте тонкими полукольцами.

Шаг 3. Помойте помидоры и разрежьте на дольки в зависимости от размера томатов.

Шаг 4. На дно банок насыпьте указанные в рецепте пряности.

Шаг 5. Затем в банки послойно и компактно уложите нарезку помидор с луком.

Шаг 6. В каждую банку насыпьте соль с сахаром и налейте уксус с растительным маслом.

Шаг 7. Аккуратно залейте овощи крутым кипятком, заполняя банки до верха. Затем прикройте их крышками.

Шаг 8. Банки с помидорами простерилизуйте в большой кастрюле в течение 10 минут от начала закипания воды.

Шаг 9. Затем их герметично закупорьте, поставьте на крышки и полностью остудите. Хранить помидоры «Пальчики оближешь» с маслом и луком можно и в домашней кладовке. Удачных и вкусных заготовок!

Заготовка помидоров без уксуса с лимонной кислотой

Заготовка помидоров с лимонной кислотой не менее популярна, чем с уксусом, ведь лимонная кислота не дает запаха, вкус делает более мягким и является хорошим консервантом. В этом рецепте маринуем помидоры в литровых банках, методом двукратной заливки и берем простой набор пряностей. Количество лимонной кислоты, соли и сахара должно соответствовать пропорции рецепта, что обеспечит надежное хранение заготовки. Расчет этих ингредиентов приведен на 1 литр маринада.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 3 л.

Ингредиенты:

На три литровых банки:

Помидоры – 1.7 кг.

Гвоздика – 6 шт.

Перец душистый – 6 шт.

Тархун/эстрагон – 3 веточки.

На литр маринада:

Лимонная кислота – 1/3 ч.л.

Сахар – 5 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помидоры промываем под проточной водой и деревянной зубочисткой делаем по несколько проколов у основания плодоножек. Банки просто промываем, а крышки кипятим.

Шаг 2. В подготовленные литровые банки кладем по веточке зелени и насыпаем пряности.

Шаг 3. Затем в банки компактно укладываем помидоры.

Шаг 4. Кипятим чистую воду и кипятком заливаем помидоры в банках. Банки прикрываем крышками и оставляем на 15 минут.

Шаг 5. По истечении этого времени настой из банок через специальную крышку переливаем в кастрюлю и для правильного расчета маринада определяем объем слитой жидкости.

Шаг 6. Доводим ее до кипения и растворяем соль с лимонной кислотой и сахаром.

Шаг 7. Кипящим маринадом полностью и до самого верха заливаем помидоры в банках.

Шаг 8. Затем банки герметично закупориваем, ставим на крышки, прикрываем любой «шубой» и после полного остывания заготовку помидор с лимонной кислотой переносим на хранение в кладовку или подвал. Удачных и вкусных заготовок!