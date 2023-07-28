Помидоры «Пьяные» на зиму: простой рецепт

Водка и помидоры могут быть как напитком и закуской к нему, так и компонентами для отличной зимней заготовки. Никогда не соединяли эти ингредиенты в одном блюде? Что ж, пора пробовать что-то новенькое. Помидоры «Пьяные», рецептом которых мы сегодня поделимся, точно сведут вас с ума. Настолько они вкусные!

Чтобы закрыть на зиму томаты данным способом, вам понадобится совсем небольшое количество водки. Одна чайная ложка этого алкогольного напитка сделает вкус помидоров более насыщенным, а аромат значительно сильнее. К тому же хранится такая заготовка очень долго.

Как закрыть на зиму помидоры «Пьяные»

Готовя томаты по данному рецепту, вы можете использовать еще и морковь. При желании возьмите этот овощ и очистите его от кожуры. Нарежьте хрустящую морковь тонкими кружочками и добавьте их к томатам. Этот дополнительный ингредиент будет как раз кстати.

Ингредиенты

Помидор650 г Водка1 ч. л. Уксус0,5 ст. л. Вода350 мл Сахар1 ст. л. Соль0,5 ст. л. Зонтики укропа3 шт. Гвоздика1 шт. Лук1 шт. Чеснок2 зуб. Лавровый лист1 шт. Черный перец (горошком)3 шт.

Приготовление

Очистите репчатый лук от шелухи. Нарежьте его кольцами. Уложите лук на дно стерилизованной банки.Очистите чеснок. Также поместите его на дно банки. Добавьте зонтики укропа и лавровый лист. Уложите в банку гвоздику и горошинки черного перца.Возьмите небольшие томаты или помидоры черри. Промойте их. Сделайте проколы в области плодоножки, используя зубочистку. Плотно уложите томаты в банку. Приготовьте маринад. Влейте в кастрюлю воду. Добавьте соль и сахар. Отправьте на плиту. Доведите содержимое кастрюли до кипения. Через 3 минуты влейте водку и 9%-й уксус.Залейте помидоры кипящим маринадом. Прикройте их крышкой. Поместите банку в кастрюлю, дно которой застелено полотенцем. Влейте воду до плечиков емкости и доведите ее до кипения. Стерилизуйте заготовку в течение 15 минут.Плотно закройте банку крышкой. Переверните ее вверх дном и укутайте полотенцем. Оставьте на кухне для остывания на ночь.

Мы знаем, как тяжело ждать начало сезона открытия зимних заготовок. Будем честны, не всегда получается дождаться декабря, чтобы начать дегустацию таких аппетитных помидоров. Рука сама тянется за ключом для открывания винтовых крышек.