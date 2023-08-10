Рецепты Помидоры по-грузински: любимый рецепт хозяек на зиму По Admin - 10 августа, 2023 0 39 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Любите острую закуску из помидоров? У нас есть отличный рецепт без дополнительной стерилизации, весь процесс проходит в холодильнике. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Среди большого количества закруток из помидоров мы решили поделиться с вами особым рецептом. Помидоры по-грузински – вкусная закуска к столу, которую можно приготовить на скорую руку. Читайте также Для летних вечеров: салат с куриными стрипсами, грушей и творогом Уже через 8 – 9 часов закуска из помидоров будет готовой, без стерилизации и дополнительной мороки. Рецепт помидоров по-грузински Время: 8 часов Порции: 2 Ингредиенты: – 2 килограмма помидоров; – 2 головки чеснока; – 4 сладких перца; – зелень; – 2 перца чили; – 100 граммов уксуса; – 100 граммов сахара; – 100 граммов масла; – 2 столовые ложки соли. Приготовление: Тщательно моем все овощи. Разрезаем помидоры половинками. Пропускаем через мясорубку перец, чеснок и два красных жгучих перца. Перемешиваем. Мелко нарезаем свежую зелень: петрушка, кинза. Укладываем слоями в 3-х литровую банку: помидоры, затем овощную смесь, зелень. Закрываем банку крышкой и убираем в холодильник в перевернутом виде. Через 8 часов помидоры готовы к употреблению. Затем держим банку в обычном положении. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить борщевую заправку на зиму по нашему рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Летний зеленый борщ со шпинатом: идеальный рецепт в жаруРецепт идеальной кабачковой икры к гарниру или бутербродуМаринованные шампиньоны за несколько часов – к столу или на закруткуРецепты проверены временем: как закрутить огурцы на зиму, чтобы было вкусноОт такой закуски не устоит никто: праздничный рецепт для Иванов и Иванок