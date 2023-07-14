Помидоры «Под шашлычок». Закуска, которую готовлю по 3 раза в неделю

Человечество довольно быстро пришло к концепции маринования овощей. Дело в том, что сохранять некоторые овощи в пригодном для употребления виде зимой было невозможно. Выращивать в теплицах огурцы или помидоры было нельзя, так как не было соответствующих технологий. Поэтому легче было мариновать овощи для употребления в холодный период.

В нашей стране мариновать стали сначала огурцы. Спустя несколько веков, после того, как в Европу привезли помидоры, их тоже стали мариновать.

Расскажем про один из методов маринования томатов.

Ингредиенты для маринованных помидор:

помидоры — 5 шт.;

лук репчатый — 3 шт.;

чеснок — 5 зубчиков;

растительное масло нерафинированное — 5 ст.л.;

мед — 1,5 ч.л.;

лимонный сок — 2 ст.л.;

орегано — ½ ч.л.;

смесь перцев — ½ ч.л.;

соль — ч.л.;

базилик — пучок;

кинза — пучок.

Приготовление маринованных помидор:

В чашу с растительным маслом высыпаем соль, орегано и смесь перцев. Пропускаем в растительное масло зубчики чеснока, добавляем мед и лимонный сок, тщательно перемешиваем.

Нарезаем кольцами лук, помидоры — примерно 8-9 мм в толщину. Шинкуем крупно кинзу и базилик.

В форму выкладываем слой из луковых колец, затем помидоры.

Посыпаем слой кинзой и базиликом, смазываем растительным маслом.

Повторяем слой — луковый, томатный и из зелени. Покрываем слой растительным маслом, накрываем крышкой или плотно запечатываем пищевой пленкой. Требуется слегка потрясти тару, чтобы маринад равномерно распределился.

Отправляем помидоры в холодильник на 4 часа.

В результате получается ароматное блюдо из помидор.

Томаты можно добавлять в салаты или употреблять отдельно.