Помидоры «Под шашлычок». Закуска, которую готовлю по 3 раза в неделю

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Человечество довольно быстро пришло к концепции маринования овощей. Дело в том, что сохранять некоторые овощи в пригодном для употребления виде зимой было невозможно. Выращивать в теплицах огурцы или помидоры было нельзя, так как не было соответствующих технологий. Поэтому легче было мариновать овощи для употребления в холодный период.

В нашей стране мариновать стали сначала огурцы. Спустя несколько веков, после того, как в Европу привезли помидоры, их тоже стали мариновать.

Расскажем про один из методов маринования томатов.

Ингредиенты для маринованных помидор:

  • помидоры — 5 шт.;
  • лук репчатый — 3 шт.;
  • чеснок — 5 зубчиков;
  • растительное масло нерафинированное — 5 ст.л.;
  • мед — 1,5 ч.л.;
  • лимонный сок — 2 ст.л.;
  • орегано — ½ ч.л.;
  • смесь перцев — ½ ч.л.;
  • соль — ч.л.;
  • базилик — пучок;
  • кинза — пучок.

Приготовление маринованных помидор:

В чашу с растительным маслом высыпаем соль, орегано и смесь перцев. Пропускаем в растительное масло зубчики чеснока, добавляем мед и лимонный сок, тщательно перемешиваем.

Нарезаем кольцами лук, помидоры — примерно 8-9 мм в толщину. Шинкуем крупно кинзу и базилик.

В форму выкладываем слой из луковых колец, затем помидоры.

Помидоры «Под шашлычок». Закуска, которую готовлю по 3 раза в неделю

Посыпаем слой кинзой и базиликом, смазываем растительным маслом. 

Повторяем слой — луковый, томатный и из зелени. Покрываем слой растительным маслом, накрываем крышкой или плотно запечатываем пищевой пленкой. Требуется слегка потрясти тару, чтобы маринад равномерно распределился.

Отправляем помидоры в холодильник на 4 часа.

Помидоры «Под шашлычок». Закуска, которую готовлю по 3 раза в неделю

В результате получается ароматное блюдо из помидор.

Томаты можно добавлять в салаты или употреблять отдельно.

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