Помидоры с подсолнечным маслом на зиму

Согласитесь, заготовки на зиму невозможно представить без вкусных маринованных помидоров. И так как урожайный сезон сейчас в самом разгаре, редакция «Со Вкусом» рекомендует приготовить вкуснейшие помидоры с подсолнечным маслом и луковыми кольцами.

Эта отличная закуска на зиму довольно долго хранится и здорово сэкономит ваши деньги. Готовые томаты получаются невероятно сочными и пикантными, благодаря зелени, чесноку и кисло-сладким нотам спелых плодов. Готовить же это блюдо довольно просто и легко — достаточно подготовить все продукты и выделить полчаса времени!

Помидоры с подсолнечным маслом: нюансы приготовления

В данном рецепте помидоры разрезаются пополам. Однако, если размер ваших томатов небольшой, то можно класть и целиком. Вам потребуются твердые, мясистые сорта, без лишней влаги. Количество указанных ингредиентов рассчитано на литровую банку готового продукта. Но мы рекомендуем сделать как минимум 2 порции. Не пожалеете!

Ингредиенты

Помидор400 г Лук2 шт. Петрушка50 г Чеснок2 зуб. Подсолнечное масло2 стак. Перец чили по вкусу Лавровый лист3 шт. Сахар2 ст. л. Соль1 ч. л. Уксус2 ст. л.

Приготовление

Промойте зелень и острый перец, очистите чеснок. Лук тоже очистите от шелухи, промойте и нарежьте тонкими колечками. Если лук крупный, то нарежьте его полукольцами. Разрежьте помидоры на половинки, удалите твердую плодоножку. Можно мариновать и целиком. Банки для консервации тщательно вымойте и простерилизуйте любым удобным для вас способом, прокипятите крышки. В подготовленные банки разложите зелень петрушки, лавровый лист, чеснок, перец и лук. Туда же налейте растительное масло. Затем выложите помидоры разрезанной стороной ближе ко дну. Приготовьте маринад: прокипятите воду с сахаром и солью. Когда все растворится — снимите с огня и добавьте уксус. Залейте помидоры горячим маринадом. Если вы опасаетесь за сохранность консервации — можно простерилизовать банки еще раз. Плотно закатайте или закрутите банки и поставьте в темное место остывать, предварительно их перевернув. Лучше завернуть помидоры в плед или одеяло.

Такие помидоры особенно хороши в зимний период времени. Хоть сейчас в магазинах и есть свежие томаты круглый год, но по вкусу они несравнимы с домашними сезонными плодами. Также обратите внимание на следующий рецепт — сладкий томатный соус вместо кетчупа.