Описание приготовления:
Приготовить помидоры с сыром в мультиварке не составит особого труда, ведь основную функцию за вас сделает чудесная помощница. Закуска получается невероятно ароматная, сочная и очень вкусная! Помидоры по этому рецепту можно подать как в горячем, так и в остывшем виде. Рекомендую обязательно попробовать!
Назначение: На ужин / На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Помидоры 7 Штук
- Сыр 150 Грамм
- Яйцо 1 Штука
- Чеснок 2 Зубчика
- Растительное масло 2 Ст. ложки
- Майонез 1 Ст. ложка
- Укроп По вкусу
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 7
Калорийность
117 ккал
Калорийность
5 г
Белки
9 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Помидоры с сыром в мультиварке»
Подготовьте все ингредиенты по списку.
Первым делом подготовьте помидоры. Хорошо их промойте и срежьте ножом верхнюю часть с плодоножкой, они послужат нам крышечками. Ложкой удалите мякоть с соком. Должны получиться вот такие чашечки.
Для начинки соедините тёртый сыр, яйцо, майонез, измельчённый укроп и давленый чеснок. Добавьте соль и перец по вкусу.
Если у вас помидоры стоят не ровно, срежьте снизу круглую часть, чтобы они могли стоять и не падать. Начините помидоры яично-сырной смесью.
Выложите в смазанную маслом чашу мультиварки. Сверху накройте срезанными "крышечками" и смажьте помидоры растительным маслом. Установите режим "Запекание" и готовьте 10-12 минут.
Помидоры с сыром в мультиварке готовы. Немного остудите закуску и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Совет от повара:
Мякоть томатов не выбрасывайте, заморозьте ее и используйте потом при приготовлении соусов или супов.