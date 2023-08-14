Помидоры с сыром в мультиварке

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Описание приготовления:

Приготовить помидоры с сыром в мультиварке не составит особого труда, ведь основную функцию за вас сделает чудесная помощница. Закуска получается невероятно ароматная, сочная и очень вкусная! Помидоры по этому рецепту можно подать как в горячем, так и в остывшем виде. Рекомендую обязательно попробовать!
Назначение: На ужин / На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

  • Помидоры 7 Штук
  • Сыр 150 Грамм
  • Яйцо 1 Штука
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Растительное масло 2 Ст. ложки
  • Майонез 1 Ст. ложка
  • Укроп По вкусу
  • Соль По вкусу
  • Перец По вкусу

Количество порций 7

Калорийность

117 ккал

Калорийность

5 г

Белки

9 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Помидоры с сыром в мультиварке»

Помидоры с сыром в мультиварке

Подготовьте все ингредиенты по списку.

Помидоры с сыром в мультиварке

Первым делом подготовьте помидоры. Хорошо их промойте и срежьте ножом верхнюю часть с плодоножкой, они послужат нам крышечками. Ложкой удалите мякоть с соком. Должны получиться вот такие чашечки.

Помидоры с сыром в мультиварке

Для начинки соедините тёртый сыр, яйцо, майонез, измельчённый укроп и давленый чеснок. Добавьте соль и перец по вкусу.

Помидоры с сыром в мультиварке

Если у вас помидоры стоят не ровно, срежьте снизу круглую часть, чтобы они могли стоять и не падать. Начините помидоры яично-сырной смесью.

Помидоры с сыром в мультиварке

Выложите в смазанную маслом чашу мультиварки. Сверху накройте срезанными "крышечками" и смажьте помидоры растительным маслом. Установите режим "Запекание" и готовьте 10-12 минут.

Помидоры с сыром в мультиварке

Помидоры с сыром в мультиварке готовы. Немного остудите закуску и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Совет от повара:

Мякоть томатов не выбрасывайте, заморозьте ее и используйте потом при приготовлении соусов или супов.

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