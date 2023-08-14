Описание приготовления:

Приготовить помидоры с сыром в мультиварке не составит особого труда, ведь основную функцию за вас сделает чудесная помощница. Закуска получается невероятно ароматная, сочная и очень вкусная! Помидоры по этому рецепту можно подать как в горячем, так и в остывшем виде. Рекомендую обязательно попробовать!

Назначение: На ужин / На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Помидоры 7 Штук

Сыр 150 Грамм

Яйцо 1 Штука

Чеснок 2 Зубчика

Растительное масло 2 Ст. ложки

Майонез 1 Ст. ложка

Укроп По вкусу

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 7

Калорийность

117 ккал

Калорийность

5 г

Белки

9 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Помидоры с сыром в мультиварке»

Подготовьте все ингредиенты по списку.

Первым делом подготовьте помидоры. Хорошо их промойте и срежьте ножом верхнюю часть с плодоножкой, они послужат нам крышечками. Ложкой удалите мякоть с соком. Должны получиться вот такие чашечки.

Для начинки соедините тёртый сыр, яйцо, майонез, измельчённый укроп и давленый чеснок. Добавьте соль и перец по вкусу.

Если у вас помидоры стоят не ровно, срежьте снизу круглую часть, чтобы они могли стоять и не падать. Начините помидоры яично-сырной смесью.

Выложите в смазанную маслом чашу мультиварки. Сверху накройте срезанными "крышечками" и смажьте помидоры растительным маслом. Установите режим "Запекание" и готовьте 10-12 минут.

Помидоры с сыром в мультиварке готовы. Немного остудите закуску и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Совет от повара:

Мякоть томатов не выбрасывайте, заморозьте ее и используйте потом при приготовлении соусов или супов.