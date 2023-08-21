Помидоры со сливами на зиму

Согласитесь, что томаты и сливы — достаточно необычное сочетание, но это не мешает ему быть фантастически вкусным. Комбинация из таких плодов понравится любому! Закройте на зиму помидоры со сливами в одной банке, чтобы у вас не осталось никаких сомнений по этому поводу.

Данная заготовка не нуждается ни в каких специях и пряностях. Рассол из-под томатов и слив выходит изумительным даже без классического набора ингредиентов для его приготовления. Если же вам сильно нравятся горошины черного перца и лавровый лист в заготовках, поместите эти ингредиенты на дно банки перед укладыванием основных продуктов. Также можете предварительно очистить чеснок. А затем разложить по 2 его зубчика в каждую банку.

Как закрыть на зиму помидоры со сливами

Важный нюанс. Во время приготовления такой ароматной закуски, используйте не 9-ый % уксус, а яблочный или виноградный. Благодаря ему вкус готовых помидоров и слив будет не слишком резким.

Ингредиенты

Слива800 г Помидор800 г Вода1 л Сахар100 г Соль15 г Яблочный уксус50 мл

Приготовление

Тщательно моем томаты и сливы. Делаем несколько проколов в месте их плодоножки, используя вилку. Наполняем стерилизованные банки сливами и томатами, равномерно чередуя плоды. В кастрюлю вливаем воду. Доводим ее до кипения. Заливаем горячей жидкостью томаты со сливами. Прикрываем банки крышками. Оставляем их на 10 минут при комнатной температуре. Сливаем жидкость из-под плодов назад в кастрюлю. Всыпаем сахар и соль. Доводим содержимое кастрюли до кипения. Вливаем яблочный уксус. Хорошенько перемешиваем и выключаем нагрев.Кипящим рассолом заливаем помидоры и сливы в банках. Закрываем их крышками. Переворачиваем емкости вверх дном. Укутываем банки одеялом. Оставляем их до полного остывания на кухне.

Храните такую яркую заготовку в прохладном помещении. Для этой цели подойдет погреб или холодильник. Но оставлять помидоры со сливами при комнатной температуре не стоит. Ведь так вы не сможете наслаждаться их вкусом в течение целого года. Вам нравятся такие оригинальные сочетания ингредиентов? Тогда быстрее приступайте к закатыванию банок с томатами и сливами.