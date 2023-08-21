Помидоры со сливами на зиму

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Согласитесь, что томаты и сливы — достаточно необычное сочетание, но это не мешает ему быть фантастически вкусным. Комбинация из таких плодов понравится любому! Закройте на зиму помидоры со сливами в одной банке, чтобы у вас не осталось никаких сомнений по этому поводу.

Данная заготовка не нуждается ни в каких специях и пряностях. Рассол из-под томатов и слив выходит изумительным даже без классического набора ингредиентов для его приготовления. Если же вам сильно нравятся горошины черного перца и лавровый лист в заготовках, поместите эти ингредиенты на дно банки перед укладыванием основных продуктов. Также можете предварительно очистить чеснок. А затем разложить по 2 его зубчика в каждую банку.

Помидоры со сливами на зиму

Как закрыть на зиму помидоры со сливами

Важный нюанс. Во время приготовления такой ароматной закуски, используйте не 9-ый % уксус, а яблочный или виноградный. Благодаря ему вкус готовых помидоров и слив будет не слишком резким.

Ингредиенты

Слива800 г Помидор800 г Вода1 л Сахар100 г Соль15 г Яблочный уксус50 мл

Приготовление

    Тщательно моем томаты и сливы. Делаем несколько проколов в месте их плодоножки, используя вилку. Наполняем стерилизованные банки сливами и томатами, равномерно чередуя плоды. В кастрюлю вливаем воду. Доводим ее до кипения. Заливаем горячей жидкостью томаты со сливами. Прикрываем банки крышками. Оставляем их на 10 минут при комнатной температуре.

    Помидоры со сливами на зиму

    Сливаем жидкость из-под плодов назад в кастрюлю. Всыпаем сахар и соль. Доводим содержимое кастрюли до кипения. Вливаем яблочный уксус. Хорошенько перемешиваем и выключаем нагрев.Кипящим рассолом заливаем помидоры и сливы в банках. Закрываем их крышками. Переворачиваем емкости вверх дном. Укутываем банки одеялом. Оставляем их до полного остывания на кухне.

    Помидоры со сливами на зиму

Храните такую яркую заготовку в прохладном помещении. Для этой цели подойдет погреб или холодильник. Но оставлять помидоры со сливами при комнатной температуре не стоит. Ведь так вы не сможете наслаждаться их вкусом в течение целого года. Вам нравятся такие оригинальные сочетания ингредиентов? Тогда быстрее приступайте к закатыванию банок с томатами и сливами.

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