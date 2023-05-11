Помидоры в томатном соке на зиму

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Помидоры в томатном соке на зиму – это очень вкусная и интересная кулинарная идея для вашего домашнего или праздничного стола. Чтобы заготовка получилась невероятно аппетитной, используйте проверенную кулинарную подборку из шести рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Помидоры в томатном соке с уксусом на зиму

Помидоры в томатном соке с уксусом на зиму порадуют вас своим интересным вкусом и аппетитным внешним видом. С помощью такого угощения вы разнообразите ваше домашнее меню. Для заготовки на длительное хранение используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Помидоры в томатном соке на зиму

Ингредиенты –+1 л.

  • Помидоры ½ кг
  • Томатный сок 300 мл.
  • Укроп 10 гр.
  • Чеснок 2 зуб.
  • Соль ½ ст.л.
  • Сахар-песок 1 ст.л.
  • Уксус столовый 9% 1 ст.л.

Шаги 70 мин.

  1. Помидоры в томатном соке на зиму

    Для заготовки помидоров в томатном соке на зиму с уксусом подготовим литровую банку. Промываем и стерилизуем ее. На дно укладываем укроп и очищенный зубчик чеснока.

  2. Помидоры в томатном соке на зиму

    Делаем на помидорах крестообразные надрезы, ошпариваем их и аккуратно снимаем шкурку.

  3. Помидоры в томатном соке на зиму

    Выкладываем подготовленный овощ в банку.

  4. Помидоры в томатном соке на зиму

    Заливаем помидоры кипятком, прикрываем крышкой и настаиваем 20 минут. После воду сливаем в кастрюлю, повторно кипятим и вливаем в банку с помидорами на 20 минут. Сливаем воду в раковину.

  5. Помидоры в томатном соке на зиму

    В банку с помидорами отправляем уксус, соль и сахар.

  6. Помидоры в томатном соке на зиму

    Кипятим томатный сок и заливаем им помидоры в банке. Закрываем крышкой, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

  7. Помидоры в томатном соке на зиму

    Помидоры в томатном соке с уксусом на зиму готовы. Уносите на хранение!

Помидоры в собственном соку на зиму «Пальчики оближешь»

Помидоры в собственном соку на зиму «Пальчики оближешь» получаются невероятно интересными и насыщенными. Сочный продукт разнообразит ваш домашний стол. Используйте его для приготовления аппетитных домашних блюд или в качестве закуски.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 5 кг.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Соль – 3 ст.л.
  • Уксус 9% – 2 ст.л.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Перец черный горошек – 5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления помидоров в собственном соку на зиму «Пальчики оближешь» отмерим необходимое количество главного овоща. Перебираем продукт и промываем под водой.

Помидоры в томатном соке на зиму

Шаг 2. Два килограмма помидоров отделяем для приготовления сока. Делим плоды на половинки или четвертинки.

Помидоры в томатном соке на зиму

Шаг 3. Дальше их прокручиваем через мясорубку. После полученную массу можно перетереть через сито.

Помидоры в томатном соке на зиму

Шаг 4. Банку хорошо промываем и стерилизуем удобным для вас способом.

Помидоры в томатном соке на зиму

Шаг 5. На дно банки кладем зубчики чеснока и горошины черного перца. Выкладываем целые помидоры.

Помидоры в томатном соке на зиму

Шаг 6. В кастрюле кипятим воду и вливаем ее в банку с помидорами.

Помидоры в томатном соке на зиму

Шаг 7. Закрываем крышкой, укутываем в одеяло и оставляем на 10 минут. После воду сливаем.

Помидоры в томатном соке на зиму

Шаг 8. Полученный томатный сок кипятим с солью и сахаром. В конце вливаем уксус. Заливаем соком помидоры. Закрываем заготовку крышкой, переворачиваем, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Помидоры в томатном соке на зиму

Шаг 9. Помидоры в собственном соку на зиму «Пальчики оближешь» готовы. Уносите на хранение в прохладное место.

Помидоры в томатном соке на зиму

Помидоры в томатном соке без стерилизации на зиму

Помидоры в томатном соке без стерилизации на зиму порадуют вас своим аппетитным внешним видом, интересным вкусом и сочностью. Такое угощение можно подавать с горячими гарнирами или использовать в приготовлении других блюд. Для заготовки на длительное хранение используйте наш проверенный рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2,5 л.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 4 кг.
  • Соль – 2 ст.л.
  • Сахар – 4 ст.л.
  • Гвоздика – 8 шт.
  • Перец душистый горошек – 8 шт.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Уксус 9% – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления помидоров в томатном соке без стерилизации на зиму отмеряем необходимое количество овощей. Промываем их и перебираем. Красивые плоды оставляем для банок, остальные пустим на сок.

Помидоры в томатном соке на зиму

Шаг 2. Делим плоды на половинки и увариваем до получения сока около 30 минут.

Помидоры в томатном соке на зиму

Шаг 3. Затем густой овощной сок перетираем через мелкое сито.

Помидоры в томатном соке на зиму

Шаг 4. Полученный сок вымешиваем с солью сахаром, специями и уксусом.

Помидоры в томатном соке на зиму

Шаг 5. Для яркого аромата рекомендуем использовать сочетание лаврового листа, горошин черного перца и гвоздику. Провариваем сок 10 минут.

Помидоры в томатном соке на зиму

Шаг 6.  Помидоры кладем в чистые стерильные банки. Заливаем их кипятком на 10 минут. После воду сливаем и выливаем сок. Закрываем заготовки крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Помидоры в томатном соке на зиму

Шаг 7. Помидоры в томатном соке без стерилизации на зиму готовы. Убирайте на хранение в прохладное место.

Помидоры в томатном соке на зиму

Помидоры в томатном соке с чесноком на зиму

Помидоры в томатном соке с чесноком на зиму – это невероятно сочная, аппетитная и насыщенная по вкусу заготовка для вашего стола. Оригинальное овощное угощение можно подавать к столу в качестве дополнения к горячим блюдам. Также его можно использовать в приготовлении других блюд. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

На одну 1,5 литровую банку:

  • Помидоры – 1,8 кг.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Соль – 2 ч.л.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Кислота лимонная – 0,5 ч.л.
  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Перец черный горошек – 5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления помидоров в томатном соке с чесноком на зиму промываем главный овощ. Отбираем 800 грамм красивых и аккуратных помидоров, остальные пойдут на сок.

Помидоры в томатном соке на зиму

Шаг 2. В чистые стерильные банки выкладываем зубчики чеснока, кусочки болгарского перца и горошины черного перца.

Помидоры в томатном соке на зиму

Шаг 3. Плотно заполняем банку помидорами.

Помидоры в томатном соке на зиму

Шаг 4. Заливаем заготовку кипятком на 15 минут. Сливаем воду и вливаем кипяток второй раз на 10 минут. После воду также сливаем.

Помидоры в томатном соке на зиму

Шаг 5. Остальные помидоры делим на дольки отправляем в кастрюлю.

Помидоры в томатном соке на зиму

Шаг 6. Томим на небольшом огне 15 минут после закипания.

Помидоры в томатном соке на зиму

Шаг 7. Полученную массу перебиваем блендером до получения однородной массы.

Помидоры в томатном соке на зиму

Шаг 8. Густой сок кипятим с солью, сахаром и лавровым листком. Варим на медленном огне 10 минут.

Помидоры в томатном соке на зиму

Шаг 9. Высыпаем в банку с помидорами лимонную кислоту.

Помидоры в томатном соке на зиму

Шаг 10. Выливаем томатный сок. Закрываем заготовки крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Помидоры в томатном соке на зиму

Шаг 11. Помидоры в томатном соке с чесноком на зиму готовы. Убирайте заготовки на хранение!

Помидоры в томатном соке на зиму

Помидоры в собственном соку с лимонной кислотой на зиму

Помидоры в собственном соку с лимонной кислотой на зиму получаются очень сочными, насыщенными по вкусу и невероятно аппетитными. Приготовить их на длительное хранение несложно. Для этого используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 6 кг.
  • Перец черный горошек – 5 шт.
  • Перец душистый горошек – 2 шт.
  • Кислота лимонная – 0,5 ч.л.
  • Соль – 80 гр.
  • Сахар – 120 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления помидоров в собственном соку с лимонной кислотой отмеряем необходимое количество главного ингредиента. Промываем и перебираем овощи.

Помидоры в томатном соке на зиму

Шаг 2. Половину помидоров ошпариваем, очищаем от кожуры. Раскладываем их по стерилизованным банкам.

Помидоры в томатном соке на зиму

Шаг 3. Остальные помидоры делим на половинки или четвертинки, пропускаем через соковыжималку. Если у вас нет такого прибора, используйте мясорубку или блендер. После массу нужно будет перетереть через мелкое сито.

Помидоры в томатном соке на зиму

Шаг 4. Соединяем сок с сахаром, солью, специями и лимонной кислотой. Кипятим его на плите пару минут.

Помидоры в томатном соке на зиму

Шаг 5. Заливаем помидоры горячим соком, после стерилизуем в большой кастрюле с кипящей водой 15 минут. На дно обязательно стелем полотенце.

Помидоры в томатном соке на зиму

Шаг 6. Достаем заготовки из воды. Закатываем их, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Помидоры в томатном соке на зиму

Шаг 7. Помидоры в собственном соку с лимонной кислотой на зиму готовы. Можно убирать на хранение в прохладное место.

Помидоры в томатном соке на зиму

Помидоры в собственном соку с луком на зиму

Помидоры в собственном соку с луком на зиму – это универсальная и несложная в исполнении идея для длительного хранения. Такое угощение выйдет интересным по вкусу и невероятно аппетитным. Подавайте к столу как дополнение к горячим блюдам или используйте в приготовлении других угощений.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6 л.

Ингредиенты:

  • Помидоры – 3 кг.
  • Сок томатный – 2 л.
  • Соль – 50 гр. на литр сока.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Чеснок – 5 зубчиков.
  • Лист лавровый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для заготовки помидоров в собственном соку с луком на зиму подготовим необходимые продукты. Помидоры промываем, очищаем от плодоножек.

Помидоры в томатном соке на зиму

Шаг 2. На каждом овоще делаем небольшое углубление для кусочка лука.

Помидоры в томатном соке на зиму

Шаг 3. Зубчики чеснока очищаем и режем на небольшие кусочки.

Помидоры в томатном соке на зиму

Шаг 4. Также очищаем и нарезаем лук мелкими кусочками.

Помидоры в томатном соке на зиму

Шаг 5. Стеклянные банки промываем и заливаем кипятком на 5-10 минут, потом воду выливаем и начинаем выкладывать сюда помидоры. Начиняем овощи с углублениями кусочками лука и чеснока. Поступаем так со всеми помидорами. Оставшимися кусочками лука посыпаем содержимое банки.

Помидоры в томатном соке на зиму

Шаг 6. Томатный сок доводим до кипения, растворяем в нем соль, сюда же отправляем специи. Кипятим и провариваем еще 10 минут. Выливаем сок в заготовки. Закрываем их крышками и оставляем до полного остывания.

Помидоры в томатном соке на зиму

Шаг 7. Помидоры в собственном соку с луком на зиму готовы. Убирайте заготовки на хранение.

Помидоры в томатном соке на зиму

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