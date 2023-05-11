Помидоры в томатном соке на зиму – это очень вкусная и интересная кулинарная идея для вашего домашнего или праздничного стола. Чтобы заготовка получилась невероятно аппетитной, используйте проверенную кулинарную подборку из шести рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Помидоры в томатном соке с уксусом на зиму

Помидоры в томатном соке с уксусом на зиму порадуют вас своим интересным вкусом и аппетитным внешним видом. С помощью такого угощения вы разнообразите ваше домашнее меню. Для заготовки на длительное хранение используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты –+1 л.

Помидоры ½ кг

Томатный сок 300 мл.

Укроп 10 гр.

Чеснок 2 зуб.

Соль ½ ст.л.

Сахар-песок 1 ст.л.

Уксус столовый 9% 1 ст.л.

Шаги 70 мин.

Для заготовки помидоров в томатном соке на зиму с уксусом подготовим литровую банку. Промываем и стерилизуем ее. На дно укладываем укроп и очищенный зубчик чеснока. Делаем на помидорах крестообразные надрезы, ошпариваем их и аккуратно снимаем шкурку. Выкладываем подготовленный овощ в банку. Заливаем помидоры кипятком, прикрываем крышкой и настаиваем 20 минут. После воду сливаем в кастрюлю, повторно кипятим и вливаем в банку с помидорами на 20 минут. Сливаем воду в раковину. В банку с помидорами отправляем уксус, соль и сахар. Кипятим томатный сок и заливаем им помидоры в банке. Закрываем крышкой, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания. Помидоры в томатном соке с уксусом на зиму готовы. Уносите на хранение!

Помидоры в собственном соку на зиму «Пальчики оближешь»

Помидоры в собственном соку на зиму «Пальчики оближешь» получаются невероятно интересными и насыщенными. Сочный продукт разнообразит ваш домашний стол. Используйте его для приготовления аппетитных домашних блюд или в качестве закуски.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 5 кг.

Сахар – 2 ст.л.

Соль – 3 ст.л.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Чеснок – 4 зубчика.

Перец черный горошек – 5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления помидоров в собственном соку на зиму «Пальчики оближешь» отмерим необходимое количество главного овоща. Перебираем продукт и промываем под водой.

Шаг 2. Два килограмма помидоров отделяем для приготовления сока. Делим плоды на половинки или четвертинки.

Шаг 3. Дальше их прокручиваем через мясорубку. После полученную массу можно перетереть через сито.

Шаг 4. Банку хорошо промываем и стерилизуем удобным для вас способом.

Шаг 5. На дно банки кладем зубчики чеснока и горошины черного перца. Выкладываем целые помидоры.

Шаг 6. В кастрюле кипятим воду и вливаем ее в банку с помидорами.

Шаг 7. Закрываем крышкой, укутываем в одеяло и оставляем на 10 минут. После воду сливаем.

Шаг 8. Полученный томатный сок кипятим с солью и сахаром. В конце вливаем уксус. Заливаем соком помидоры. Закрываем заготовку крышкой, переворачиваем, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Шаг 9. Помидоры в собственном соку на зиму «Пальчики оближешь» готовы. Уносите на хранение в прохладное место.

Помидоры в томатном соке без стерилизации на зиму

Помидоры в томатном соке без стерилизации на зиму порадуют вас своим аппетитным внешним видом, интересным вкусом и сочностью. Такое угощение можно подавать с горячими гарнирами или использовать в приготовлении других блюд. Для заготовки на длительное хранение используйте наш проверенный рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 2,5 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 4 кг.

Соль – 2 ст.л.

Сахар – 4 ст.л.

Гвоздика – 8 шт.

Перец душистый горошек – 8 шт.

Лист лавровый – 2 шт.

Уксус 9% – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления помидоров в томатном соке без стерилизации на зиму отмеряем необходимое количество овощей. Промываем их и перебираем. Красивые плоды оставляем для банок, остальные пустим на сок.

Шаг 2. Делим плоды на половинки и увариваем до получения сока около 30 минут.

Шаг 3. Затем густой овощной сок перетираем через мелкое сито.

Шаг 4. Полученный сок вымешиваем с солью сахаром, специями и уксусом.

Шаг 5. Для яркого аромата рекомендуем использовать сочетание лаврового листа, горошин черного перца и гвоздику. Провариваем сок 10 минут.

Шаг 6. Помидоры кладем в чистые стерильные банки. Заливаем их кипятком на 10 минут. После воду сливаем и выливаем сок. Закрываем заготовки крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Шаг 7. Помидоры в томатном соке без стерилизации на зиму готовы. Убирайте на хранение в прохладное место.

Помидоры в томатном соке с чесноком на зиму

Помидоры в томатном соке с чесноком на зиму – это невероятно сочная, аппетитная и насыщенная по вкусу заготовка для вашего стола. Оригинальное овощное угощение можно подавать к столу в качестве дополнения к горячим блюдам. Также его можно использовать в приготовлении других блюд. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 1,5 л.

Ингредиенты:

На одну 1,5 литровую банку:

Помидоры – 1,8 кг.

Чеснок – 2 зубчика.

Перец болгарский – 1 шт.

Соль – 2 ч.л.

Сахар – 2 ст.л.

Кислота лимонная – 0,5 ч.л.

Лист лавровый – 1 шт.

Перец черный горошек – 5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления помидоров в томатном соке с чесноком на зиму промываем главный овощ. Отбираем 800 грамм красивых и аккуратных помидоров, остальные пойдут на сок.

Шаг 2. В чистые стерильные банки выкладываем зубчики чеснока, кусочки болгарского перца и горошины черного перца.

Шаг 3. Плотно заполняем банку помидорами.

Шаг 4. Заливаем заготовку кипятком на 15 минут. Сливаем воду и вливаем кипяток второй раз на 10 минут. После воду также сливаем.

Шаг 5. Остальные помидоры делим на дольки отправляем в кастрюлю.

Шаг 6. Томим на небольшом огне 15 минут после закипания.

Шаг 7. Полученную массу перебиваем блендером до получения однородной массы.

Шаг 8. Густой сок кипятим с солью, сахаром и лавровым листком. Варим на медленном огне 10 минут.

Шаг 9. Высыпаем в банку с помидорами лимонную кислоту.

Шаг 10. Выливаем томатный сок. Закрываем заготовки крышками, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Шаг 11. Помидоры в томатном соке с чесноком на зиму готовы. Убирайте заготовки на хранение!

Помидоры в собственном соку с лимонной кислотой на зиму

Помидоры в собственном соку с лимонной кислотой на зиму получаются очень сочными, насыщенными по вкусу и невероятно аппетитными. Приготовить их на длительное хранение несложно. Для этого используйте проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 6 кг.

Перец черный горошек – 5 шт.

Перец душистый горошек – 2 шт.

Кислота лимонная – 0,5 ч.л.

Соль – 80 гр.

Сахар – 120 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления помидоров в собственном соку с лимонной кислотой отмеряем необходимое количество главного ингредиента. Промываем и перебираем овощи.

Шаг 2. Половину помидоров ошпариваем, очищаем от кожуры. Раскладываем их по стерилизованным банкам.

Шаг 3. Остальные помидоры делим на половинки или четвертинки, пропускаем через соковыжималку. Если у вас нет такого прибора, используйте мясорубку или блендер. После массу нужно будет перетереть через мелкое сито.

Шаг 4. Соединяем сок с сахаром, солью, специями и лимонной кислотой. Кипятим его на плите пару минут.

Шаг 5. Заливаем помидоры горячим соком, после стерилизуем в большой кастрюле с кипящей водой 15 минут. На дно обязательно стелем полотенце.

Шаг 6. Достаем заготовки из воды. Закатываем их, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания.

Шаг 7. Помидоры в собственном соку с лимонной кислотой на зиму готовы. Можно убирать на хранение в прохладное место.

Помидоры в собственном соку с луком на зиму

Помидоры в собственном соку с луком на зиму – это универсальная и несложная в исполнении идея для длительного хранения. Такое угощение выйдет интересным по вкусу и невероятно аппетитным. Подавайте к столу как дополнение к горячим блюдам или используйте в приготовлении других угощений.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6 л.

Ингредиенты:

Помидоры – 3 кг.

Сок томатный – 2 л.

Соль – 50 гр. на литр сока.

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок – 5 зубчиков.

Лист лавровый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для заготовки помидоров в собственном соку с луком на зиму подготовим необходимые продукты. Помидоры промываем, очищаем от плодоножек.

Шаг 2. На каждом овоще делаем небольшое углубление для кусочка лука.

Шаг 3. Зубчики чеснока очищаем и режем на небольшие кусочки.

Шаг 4. Также очищаем и нарезаем лук мелкими кусочками.

Шаг 5. Стеклянные банки промываем и заливаем кипятком на 5-10 минут, потом воду выливаем и начинаем выкладывать сюда помидоры. Начиняем овощи с углублениями кусочками лука и чеснока. Поступаем так со всеми помидорами. Оставшимися кусочками лука посыпаем содержимое банки.

Шаг 6. Томатный сок доводим до кипения, растворяем в нем соль, сюда же отправляем специи. Кипятим и провариваем еще 10 минут. Выливаем сок в заготовки. Закрываем их крышками и оставляем до полного остывания.

Шаг 7. Помидоры в собственном соку с луком на зиму готовы. Убирайте заготовки на хранение.