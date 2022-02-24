Помогает ли денежная мандала привлечь финансовые потоки?

История применения мандал началась очень давно, еще в те времена, когда люди верили в потусторонние силы и сверхъестественные явления. Эти изображения тогда помогали людям верить в светлое будущее, обрести гармонию и покой. Хотя и сейчас такая функция мандал не потеряла своей ценности.

Любая мандала представляет собой определенные символы, которые несут какое-то конкретное значение. Это не просто набор знаков. Нет, здесь все закономерно и продумано. Зная значение каждого символа, человек может создать свою личную мандалу, которая будет учитывать все его пожелания, ресурсы и будет работать во благо именно конкретной личности. Таким образом эти изображения помогают решать проблемы в каких-либо сферах жизни.

Денежную мандалу нельзя рисовать хаотично, использовать те символы, которые вздумается. Каждый знак должен быть правильно интерпретирован человеком, быть понятен ему. То есть это некая цепочка: нарисовал – прочитал – объяснил. Это касается и других видов мандал (здоровья, мира, любви и др.). Человек должен ответственно подходить к процессу изображения символов, знать правила их использования, четко понимать, для чего он рисует и какую проблему пытается решить. И, самое главное, человек должен верить в силу мандалы и настроить свое сознание на то, что эти символы помогут привлечь денежные потоки и энергию.

Сейчас на просторах интернета очень много готовых рисунков мандалы. Скачать уже готовые, специально созданные генерирующие мандалы для гармонизации финансов вы можете здесь. Вам остается только выбрать готовый шаблон и работать с ним. Но, к сожалению, не каждый такой рисунок имеет подробное описание значения символов, которые на нем изображены, отсутствует также руководство к действию. Человек, который не знает всех тонкостей и значений, просто не сможет сам интерпретировать рисунок правильно, а значит, не сможет настроить себя на получение энергии денег.