Бытовые ссоры — это то, от чего невозможно избавиться, что нельзя предугадать. Каждый из нас рано или поздно видел в своей или чужой семье ругания между женой и мужем, родителями и детьми. Примерно половина таких конфликтов решалась мирно и все находили дружный мотив и подспорье для примирения, но другая половина ссор заканчивалась расставанием и разводом. Если в семье есть ребенок, то при разводе острым встает вопрос о выборе места проживания мальчика или девочки. И иногда это преобразовывается в бытовую войну, придумывая неэтичные методы в виде физических угроз, психической атаки и давления на ребенка или вовсе его похищения независимо от желания ребенка и решения противоположной стороны конфликта. Хоть многие дети желают остаться жить с мамой, но в правовом поле бывшей жене сложно держать свою четкую позицию и бороться за благие условия своего чада. Российское законодательство никак не встает на сторону матерей, поэтому приходится подключать юристов и адвокатов или же искать подмогу от своих друзей и родственников.

Особенно тяжело женщине выбороть ребенка, если ее бывший супруг имеет достаточно хороший материальный капитал, имеет недвижимость, является владельцем транспортного средства, есть вклады в банковских структурах и является бизнесменом-предпринимателем. Но безвыходных ситуаций никогда не бывает, и вот я лично могу вам посоветовать обратиться в компанию Legion, которая предоставляет детективные услуги, чтобы с помощью специально разработанных уникальных методик лишить отца родительских прав “под ключ”.

Не стоит тянуть время с такими бытовыми вопросами, тратить свои нервы и силы на решение такого сложного вопроса, теряя деньги на найм адвокатов и юристов, оплачивая судовые сборы, которые не факт, что именно Вы выиграете. В данном случае лучше сразу обратиться в профессионально созданную компанию «Legion», которая обладает огромным опытом в лишении прав отцовства и прочих затяжных родительских конфликтах, связанных с детьми.