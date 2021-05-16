Помощь детектива в лишении отца родительских прав

Бытовые ссоры — это Дамоклов меч, который нависает над многими из молодых семей. Люди начинают жить вместе, женятся и заводят общих детей, однако создание семьи вовсе не гарантирует совместимость двух характеров, особенно если один или оба партнера обладают вспыльчивым нравом и не отличаются договороспособностью. Не столь уж редки случаи, когда затяжные бытовые конфликты приводят к разводу супругов.

И если за разводом следует лишь раздел имущества, то это еще полбеды. Однако наличие общего ребенка может предельно осложнить ситуацию, в случае если родители не могут договориться о месте проживания чада. Порой этот спор перерастает в настоящую войну, причем в ход идут самые грязные приемы: угрозы, шантаж, подкуп должностных лиц, давление на психику ребенка. Случается и так, что один из родителей силой или хитростью забирает ребенка вне зависимости от желания бывшего супруга и скрывается с ним в другом городе или даже стране.

Зачастую родители пытаются решить спор о месте проживания ребенка в суде. И хотя статистически Фемида чаще принимает сторону матери, так происходит далеко не всегда. В случаях, когда отец обладает значительным материальным и административным ресурсом, женщине бывает крайне затруднительно отстоять право на проживание с собственным чадом.

В детективное агентство «Legion» часто обращаются женщины с просьбой помочь лишить отца родительских прав. Процесс это непростой и небыстрый, однако, к счастью, лишение родительских прав — далеко не единственно возможный способ прекращения войны за ребенка. В большинстве случаев оптимальным выходом из положения является внесудебная медиация конфликта, когда оба супруга садятся за стол переговоров и находят решение, которое удовлетворит обе стороны.

Частные детективы агентства «Legion» уже более десяти лет оказывают Заказчикам поддержку в семейных спорах. Вникнув в вашу ситуацию, они смогут разработать и реализовать оптимальную стратегию действий, которая поможет вам воссоединиться со своим любимым чадом.

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