Пончики классические – это аппетитное и вкусное лакомство для домашнего чаепития или перекуса. Приготовить аппетитные пончики можно разными способами. Лучшие варианты мы собрали для вас в нашей кулинарной подборке из десяти вкусных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Классические пончики на сковороде

Классические пончики на сковороде – это простой и вкусный вариант для вашего семейного чаепития. Такое лакомство никого не оставит равнодушным. Готовые пончики порадуют аппетитной румяной корочкой и приятной сладостью. Обязательно берите на заметку наш пошаговый рецепт.

Ингредиенты –+20 шт.

Мука 250 гр.

Вода 150 мл.

Сахар-песок 2 ст.л.

Соль 2 щепотки

Сухие дрожжи 1 ч.л.

Масло растительное 2.5 ст.л. + для жарки

Сахарная пудра для украшения

Шаги 90 мин.

Классические пончики на сковороде готовятся очень просто. Подготовим необходимые продукты по списку. Просеиваем муку в глубокую миску. Добавляем сухие дрожжи, соль и сахар. Перемешиваем. Вливаем в сухую смесь теплую воду и растительное масло. Замешиваем заготовку и формируем аккуратный плотный ком. Месим около 10 минут, затем оставляем на один час в теплом месте. Раскатываем тесто в пласт толщиной чуть меньше одного сантиметра. Вырезаем из теста круги с дыркой по центру. Дырку можно сделать с помощью крышки от бутылки. Опускаем заготовки в сковороду с разогретым растительным маслом. Обжариваем до румянца с обеих сторон. Перекладываем угощение на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира. Классические пончики на сковороде готовы. Подавайте к столу, украсив сахарной пудрой.

Творожные пончики, жаренные в масле

Творожные пончики, жаренные в масле, получаются пышными, румяными и очень аппетитными. Их можно подавать к столу вместе с чашечкой чая, украсив сахарной пудрой. Порадуйте себя и близких ярким угощением с помощью нашего проверенного рецепта с фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 30 минут

Порции – 30 шт.

Ингредиенты:

Мука – 250 гр.

Творог – 400 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Яйцо – 4 шт.

Сахар – 2 ст.л.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Лимон – 0,5 шт.

Масло растительное – для жарки.

Пудра сахарная – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Творог хорошенько растираем через мелкое металлическое сито. Затем взбиваем в блендере для большей однородности и воздушности.

Шаг 2. Любым удобным способом растапливаем сливочное масло и даем ему остыть.

Шаг 3. Взбиваем яйца с двумя видами сахара и солью до образования пышной белой пены. Переливаем смесь в творог, сюда же отправляем остывшее растопленное сливочное масло. Перемешиваем.

Шаг 4. Дополняем массу лимонной цедрой и соком. Снова все перемешиваем.

Шаг 5. Высыпаем сюда муку, вымешиваем тесто и оставляем его на 10 минут.

Шаг 6. В кастрюле или сотейнике кипятим растительное масло. Из теста лепим аккуратные шарики и опускаем их сюда. Обжариваем до золотистого оттенка.

Шаг 7. Творожные пончики, жаренные в масле, готовы. Перед подачей можно украсить сахарной пудрой.

Пончики на кефире

Пончики на кефире – это простая и невероятно вкусная идея для вашего семейного чаепития. Такое лакомство выходит пышным, нежным и с аппетитной румяной корочкой. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями!

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 20 шт.

Ингредиенты:

Мука – 3 ст.

Кефир – 250 мл.

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 3 ст.л.

Соль – 1 шепотка.

Сода – 1 ч.л.

Пудра сахарная – 2 ст.л.

Масло растительное – 0,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем кефир, куриное яйцо, соль и сахар.

Шаг 2. Вымешиваем и просеиваем сюда муку с содой. Начинаем замешивать тесто.

Шаг 3. Замешиваем однородное тесто, прикрываем его полотенцем и оставляем на 15 минут.

Шаг 4. Раскатываем тесто и вырезаем из него аккуратные круги. По центру каждого круга вырезаем еще небольшой кружок – отверстие пончика.

Шаг 5. Убираем кружки по центру. Их можно соединить и раскатать, чтобы сделать еще пончики.

Шаг 6. Нагреваем в кастрюле растительное масло. Опускаем сюда пончики и жарим до золотистого оттенка.

Шаг 7. Перекладываем заготовки на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Шаг 8. Пончики на кефире готовы. Подавайте с сахарной пудрой и угощайтесь!

Классические пончики на дрожжевом тесте

Классические пончики на дрожжевом тесте выходят удивительно нежными, воздушными и румяными. Их можно подавать к столу вместе с чашечкой чая, обсыпав сахарной пудрой или дополнив глазурью. Порадуйте себя и близких аппетитным угощением с помощью нашего проверенного рецепта с фотографиями.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 20 шт.

Ингредиенты:

Мука – 450 гр. + для формовки.

Масло сливочное – 80 гр.

Молоко – 300 мл.

Дрожжи свежие – 20 гр.

Сахар – 2 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – 1 л.

Пудра сахарная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Наливаем в глубокую миску 50 мл теплого молока. Добавляем сюда дрожжи, две столовые ложки муки и столовую ложку сахара. Тщательно вымешиваем и оставляем в теплом месте на 15 минут.

Шаг 2. В отдельной миске взбиваем размягченное сливочное масло, яйцо, соль и оставшийся сахар.

Шаг 3. Соединяем масляную смесь с дрожжевой опарой. Выливаем оставшееся теплое молоко и высыпаем оставшуюся просеянную муку. Начинаем вымешивать тесто.

Шаг 4. Полученный ком прикрываем полотенцем и оставляем на один-полтора часа в теплом месте.

Шаг 5. Обминаем подошедшее тесто руками и раскатываем его. Затем вырезаем из него аккуратные круги. По центру каждого круга вырезаем еще небольшой кружок – отверстие пончика.

Шаг 6. Нагреваем в кастрюле растительное масло. Опускаем сюда пончики и жарим до золотистого оттенка.

Шаг 7. Выкладываем пончики на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Шаг 8. Обсыпаем угощения сахарной пудрой.

Шаг 9. Классические пончики на дрожжевом тесте готовы. Подавайте к столу!

Как приготовить пончики в духовке

Как приготовить пончики в духовке, мы подробно рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Такое лакомство никого не оставит равнодушным и составит отличную компанию чашечке горячего чая. Обязательно берите на заметку кулинарную идею!

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 18 шт.

Ингредиенты:

Мука – 450 гр.

Молоко – 200 мл.

Яйцо – 1 шт.

Масло сливочное – 50 гр.

Сахар – 50 гр.

Дрожжи сухие/прессованные – 7 гр./20 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Масло растительное – для смазывания противня.

Для подачи:

Яйцо – 1 шт.

Молоко – 1 ч.л.

Пудра сахарная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску отправляем теплое молоко, сухие дрожжи и сахар. Тщательно вымешиваем и оставляем на 15 минут. Дальше добавляем сюда куриное яйцо и ванильный сахар. Перемешиваем.

Шаг 2. Просеиваем сюда муку, добавляем соль и перемешиваем содержимое.

Шаг 3. Добавляем сюда кусочки размягченного сливочного масла.

Шаг 4. Замешиваем мягкое и эластичное тесто. Прикрываем его пленкой и оставляем в теплом месте на 1 час.

Шаг 5. Разминаем подошедшее тесто, складываем его конвертом, снова накрываем пленкой и оставляем на 15 минут.

Шаг 6. Раскатываем заготовку и вырезаем из нее круги с отверстиями посередине.

Шаг 7. Перекладываем тесто для пончиков на противень, смазанный растительным маслом. Даем ему настояться 30 минут и затем выпекаем 15 минут при температуре 190 градусов.

Шаг 8. Теперь вы знаете, как приготовить пончики в духовке. Обязательно попробуйте. Подавать к столу, можно обмазав смесью из молока и яйца и обсыпав сахарной пудрой.

Домашние пончики на молоке

Домашние пончики на молоке – это простой и вкусный вариант для вашего домашнего чаепития. Такое угощение никого не оставит равнодушным. Пышные пончики порадуют аппетитной румяной корочкой и ярким видом. Обязательно берите на заметку наш пошаговый рецепт.

Время готовки – 2 часа 15 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 9 шт.

Ингредиенты:

Мука – 0,5 кг.

Масло растительное – 0,5 л.

Молоко – 250 мл.

Масло сливочное – 60 гр.

Дрожжи свежие – 20 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 40 гр.

Соль – ¼ ч.л.

Пудра сахарная – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. В глубокую миску просеиваем муку. Добавляем сюда разломанные свежие дрожжи и растираем их в муку.

Шаг 3. Выкладываем сюда сливочное масло, куриные яйца и сахар. Вымешиваем и вливаем молоко комнатной температуры.

Шаг 4. Вымешиваем тесто около 10 минут. Прикрываем его полотенцем и убираем в теплое место на 1 час.

Шаг 5. Подошедшее тесто обминаем руками.

Шаг 6. Делим тесто на равные шарики. Обмазываем их растительным маслом и оставляем на 45 минут.

Шаг 7. Прижимаем шарики и по центру делаем отверстия. Обжариваем до румянца в большом количестве кипящего растительного масла.

Шаг 8. Домашние пончики на молоке готовы. Подавайте к столу, посыпав сахарной пудрой!

Домашние пончики без дрожжей на сковороде

Домашние пончики без дрожжей на сковороде получаются нежными, пышными и румяными. Их можно подавать к столу вместе с чашечкой чая, украсив сахарной пудрой. Порадуйте себя и близких аппетитным лакомством с помощью нашего проверенного рецепта с фото.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 14 шт.

Ингредиенты:

Мука – 400 гр.

Кефир – 200 мл.

Сахар – 5 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Ванилин – 2 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Разрыхлитель – 2 ч.л.

Масло растительное – 0,5 л.

Пудра сахарная – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем размягченное сливочное масло, яйцо и сахар.

Шаг 2. Вымешиваем продукты до однородности.

Шаг 3. Выливаем сюда кефир и снова все перемешиваем.

Шаг 4. Просеиваем муку с разрыхлителем и ванилином.

Шаг 5. Замешиваем однородное эластичное тесто. Накрываем его полотенцем и оставляем отдыхать на 5 минут.

Шаг 6. Раскатываем тесто в тонкий пласт. Примерная толщина – 1 см.

Шаг 7. Вырезаем из теста круги с отверстиями.

Шаг 8. В сковороде разогреваем растительное масло. Погружаем сюда заготовки.

Шаг 9. Обжариваем до яркого румянца со всех сторон.

Шаг 10. Перекладываем угощения на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Шаг 11. Домашние пончики без дрожжей на сковороде готовы. Посыпайте сахарной пудрой и подавайте к столу!

Быстрые и вкусные пончики на сгущенке

Быстрые и вкусные пончики на сгущенке отличаются нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Пышное лакомство с золотистой корочкой идеально дополнит семейное чаепитие. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 20 шт.

Ингредиенты:

Мука – 400-450 гр.

Молоко сгущенное – 380 гр.

Яйцо – 2 шт.

Ванилин – 2 гр.

Соль – 1 щепотка.

Разрыхлитель – 10 гр.

Масло растительное – для жарки.

Пудра сахарная – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разбиваем куриные яйца в глубокую миску.

Шаг 2. К ним добавляем сгущенное молоко, соль, сахар и ванилин. Вымешиваем до однородности и подсыпаем сюда муку с разрыхлителем.

Шаг 3. Размешиваем однородное эластичное тесто.

Шаг 4. Раскатываем тесто в тонкий пласт. Примерная толщина – 1 см. Вырезаем круги с отверстиями.

Шаг 5. В сковороде разогреваем растительное масло. Погружаем сюда заготовки. Обжариваем до яркого румянца со всех сторон.

Шаг 6. Перекладываем угощения на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Шаг 7. Быстрые и вкусные пончики на сгущенке готовы. Подавайте к столу, обсыпав сахарной пудрой.

Шоколадные пончики

Шоколадные пончики – это оригинальное и невероятно вкусное лакомство для вашего стола. Такой продукт понравится как детям, так и взрослым. Разнообразьте домашнее чаепитие с помощью нашего проверенного рецепта с фотографиями. Аппетитные пончики с шоколадом никого не оставят равнодушным.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 16 шт.

Ингредиенты:

Мука – 560 гр.

Какао-порошок – 50 гр.

Масло сливочное – 60 гр.

Корица молотая – 0,5 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Яйцо – 2 шт.

Желток яичный – 1 шт.

Сахар – 180 гр.

Йогурт – 300 мл.

Разрыхлитель – 2 ч.л.

Для глазури:

Пудра сахарная – 8 ст.л.

Вода – 1 ст.л.

Для фритюра:

Масло растительное – 0,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Растапливаем и остужаем сливочное масло.

Шаг 2. В отдельной посуде соединяем муку, какао, корицу, разрыхлитель и соль.

Шаг 3. Соединяем два яйца и один желток вместе с сахаром. Взбиваем до пышной пены.

Шаг 4. В яичную смесь отправляем йогурт и растопленное сливочное масло. Перемешиваем.

Шаг 5. Высыпаем сюда сухие ингредиенты.

Шаг 6. Начинаем все перемешивать.

Шаг 7. Замешиваем однородное тесто, прикрываем его пленкой и убираем в холодильник на 1-2 часа.

Шаг 8. Раскатываем тесто в тонкий пласт. Примерная толщина – 1 см. Вырезаем круги с отверстиями.

Шаг 9. Разогреваем растительное масло в кастрюле.

Шаг 10. Перекладываем сюда пончики и жарим их до румянца.

Шаг 11. Выкладываем заготовки на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло.

Шаг 12. Обмазываем угощения смесью из воды и сахарной пудры.

Шаг 13. Шоколадные пончики готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Творожные пончики во фритюре

Творожные пончики во фритюре – это простой и невероятно вкусный вариант для вашего семейного стола. Такое лакомство никого не оставит равнодушным. Нежные и аппетитные пончики можно подавать вместе с чашечкой горячего чая. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 8 часов

Время приготовления – 30 минут

Порции – 14 шт.

Ингредиенты:

Творог – 0,5 кг.

Крупа манная – 2 ст.

Сахар – 4 ст.л.

Сахар ванильный – 2 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 300 мл.

Пудра сахарная – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем творог в глубокую миску, разминаем его.

Шаг 2. Всыпаем соль и растираем ингредиенты.

Шаг 3. Всыпаем обычный сахар.

Шаг 4. Затем добавляем ванильный сахар.

Шаг 5. Перемешиваем и просеиваем сюда манную крупу.

Шаг 6. Вымешиваем однородное тесто.

Шаг 7. Перекладываем тесто в пакет и убираем его в холодильник на несколько часов. Лучше – на ночь.

Шаг 8. Скатываем готовое тесто в рулет и режем его на кружки толщиной 1 см.

Шаг 9. По центру каждого круга проделываем отверстие.

Шаг 10. Разогреваем растительное масло в кастрюле. Погружаем сюда пончики.

Шаг 11. Обжариваем до золотистого оттенка.

Шаг 12. Перекладываем продукт на бумажное полотенце или на решетку, чтобы удалить лишнее масло.

Шаг 13. Творожные пончики во фритюре готовы. Украшайте сахарной пудрой и угощайтесь!