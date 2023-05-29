Как известно, для них Нутелла – это что-то волшебно, а в Украине это простая начинка для вкусных пончиков.

Пончики с Нутеллой по рецепту Фокуса порадует любителей сладкого и шоколадного. Это дрожжевые пончики, которые жарятся во фритюре, обваливаются в сахаре и наполняются нежным кремом из шоколада и лесного ореха — Нутеллой. Эти пончики получаются пышными, мягкими и ароматными. Они отлично подходят для завтрака, десерта или чаепития. Пончики с Нутеллой — это традиционный итальянский деликатес, который можно найти во многих кондитерских и кафе в Европе, куда российским оккупантам навсегда вход запрещен.

Пончики с Нутеллой

Ингредиенты:

чайная ложка сухих дрожжей;

160 мл молока при комнатной температуре;

440 г муки;

160 г сахара;

2 чайных ложки крупной соли;

3 яйца;

100 г сливочного масла при комнатной температуре, нарезанного на 7 кусочков;

растительное масло для жарки;

Нутелла для начинки.

В миске стационарного миксера с насадкой-крюком смешайте дрожжи и молоко. Дайте дрожжам раствориться, около 1 минуты. Добавьте муку, 80 г сахара, соль и яйца и замесите на низкой скорости около 4 минут, чтобы получилось тесто. Постепенно добавляйте масло, по одному кусочку за раз, и продолжайте замешивать еще 5-6 минут. Выньте тесто из миски и плотно заверните в пищевую пленку. Поставьте в холодильник на 6-15 часов.

Легко посыпьте мукой противень для выпечки. Посыпьте мукой рабочую поверхность и раскатайте тесто в квадрат размером около 30 см и толщиной около 1 см. Вырежьте из теста круглые пончики диаметром около 9-10 см. Разложите пончики на подготовленном противне и накройте его пищевой пленкой. Дайте им подняться в теплом месте около 2-3 часов или до тех пор, пока они не увеличатся в размерах вдвое и не станут пушистыми.

Когда вы готовы жарить пончики, разогрейте в глубокой кастрюле 7 см растительного масла до 180 градусов. Выложите бумажные полотенца на поднос и добавьте оставшийся сахар (80 г) в небольшую миску. Поместите пончики в горячее масло, не перегружая сковороду, и жарьте с каждой стороны до золотистого цвета, около 2-3 минут с каждой стороны. Выньте из масла шумовкой и дайте стечь на бумажных полотенцах. Когда они остынут до того состояния, что можно брать руками, обваляйте их в сахаре со всех сторон. Верните каждый пончик на поднос, чтобы остудить полностью, около 30 минут.

Наполните кондитерский мешок с небольшой насадкой Нутеллой. Проткните отверстие в пончиках на равном расстоянии между верхом и низом и выдавите около 80 мл Нутеллы в каждый пончик. Подавайте немедленно.

Приятного аппетита!

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