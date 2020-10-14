«Попасть в стационар невозможно». Что делать заразившимся COVID-19 в Крыму?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 41. АиФ-Крым №41 07/10/2020 Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

Крымчане в соцсетях делятся рассказами о себе, знакомых, родственниках, инфицированными COVID-19. О том, что попасть в стационар невозможно, о «катании» на «скорых» из больницы в больницу, о том, что врачей на участках просто нет, и поликлиники не могут работать… И приходят к выводу, что спасать себя надо самостоятельно.

Конкретнее, пожалуйста!

Информация — как лекарство: в правильных дозах лечит, в слишком больших становится хуже болезни. На крымчан, как и на жителей других регионов, вылилось слишком много знаний и предположений, а то и откровенно неправдивых материалов о коронавирусе.

В Крыму число заразившихся COVID-19 увеличилось на 158 человек И — почти ничего о том, как действовать: что делать, и чего ни в коем случае не стоит, если проявились симптомы, позволяющие подозревать заражение «короной».