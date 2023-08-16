Попробовала этот салат и теперь в восторге. Просто и вкусно: украсит любой праздничный стол

Одним из неоднозначных овощей на планете является капуста. Дело в том, что данный овощ возник от одного дикого растения. При этом человек смог вывести из дикой травы много видов разной капусты.

Сейчас в мире известно более 10 видов капусты. Каждый вид готовится по-разному, используется в блюдах кухонь всей планеты.

Каждый вид капусты по своему полезен для организма. Например, белокочанная капуста помогает вывести токсины, выводит из крови вредные вещества. Пекинская капуста замедляет процесс старения, улучшает состояние и упругость кожи.

Расскажем о том, как готовить салат из пекинской капусты.

Ингредиенты для салата из пекинской капусты:

Пекинская капуста — 300 г;

Копченая куриная грудка — 200 г;

Красный болгарский перец — 1 шт.;

Красный лук — 1 шт.;

Зеленый горошек — 120 г;

Укроп — 40 г;

Петрушка — 40 г;

Сметана — 3 ст.л.;

Французская горчица — 1,5 ч.л.;

Соль — 1 ч.л.

Приготовление салата из пекинской капусты:

Шинкуем мягкую часть пекинской капусты, нарезаем маленькими брусочками копченую курицу. Очищаем от внутренностей болгарский перец, нарезаем тонкими брусочками, режем полукольцами красный лук.

Выкладываем в салатник капусту, лук, курицу и болгарский перец. Шинкуем укроп и петрушку, выливаем из горошка жидкость. Выкладываем зелень и горошек в салат.

Заправляем салат сметаной, горчицей, солим и тщательно перемешиваем.

Также в салат можно добавить черный молотый перец. Получается простой и полезный салат из капусты и курицы.