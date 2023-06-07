Рецепты Популярный десерт. Как приготовить брауни По Admin - 7 июня, 2023 0 45 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Вы справитесь всего за пять простых шагов Фанатам шоколада посвящается: сегодня готовлю популярный десерт брауни. Шоколада мало точно не будет! Ингредиенты: Темный шоколад (измельченный) — 60 г Темный шоколад — 200 г Сливочное масло — 200 г Мука — 100 г Какао-порошок — 50 г Сахар — 200 г Яйцо — 3 шт. Соль — 1 г Грецкие орехи — 70 г Приготовление: 1. Растапливаем и перемешиваем на водяной бане шоколад с маслом, даем массе остыть 10−15 минут. 2. Орехи жарим в духовке до золотистой корочки, а после измельчаем их и снимаем кожуру. 3. Яйца взбиваем с сахаром и солью. В яичную смесь добавляем шоколад и орехи. 4. Смешиваем муку и какао. Ингредиенты просеиваем и постепенно вводим в шоколадную смесь, перемешивая ее лопаткой. Добавляем измельченный шоколад. 5. Форму для выпекания застилаем пергаментом и выпекаем брауни 15−30 минут при 180 °C — чем меньше времени готовим, тем более жидким будет Брауни. Оригинал На Перекоп.инфо можно прочитать про:Рецепт сырной галеты с клубникой – открываем сезон ягодСтарый бабушкин рецепт – готовим торт «Вышиванка»Вкус лета на столе – готовим синабоны с клубникой ко Дню материТакую можно даже на диете – рецепт куриной лазаньиНежная выпечка кофе и чаю: готовим быстрый лимонный пирог