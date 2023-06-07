Популярный десерт. Как приготовить брауни

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Фанатам шоколада посвящается: сегодня готовлю популярный десерт брауни. Шоколада мало точно не будет!

Ингредиенты:

Темный шоколад (измельченный) — 60 г

Темный шоколад — 200 г

Сливочное масло — 200 г

Мука — 100 г

Какао-порошок — 50 г

Сахар — 200 г

Яйцо — 3 шт.

Соль — 1 г

Грецкие орехи — 70 г

Приготовление:

1. Растапливаем и перемешиваем на водяной бане шоколад с маслом, даем массе остыть 10−15 минут.

2. Орехи жарим в духовке до золотистой корочки, а после измельчаем их и снимаем кожуру.

3. Яйца взбиваем с сахаром и солью. В яичную смесь добавляем шоколад и орехи.

4. Смешиваем муку и какао. Ингредиенты просеиваем и постепенно вводим в шоколадную смесь, перемешивая ее лопаткой. Добавляем измельченный шоколад.

5. Форму для выпекания застилаем пергаментом и выпекаем брауни 15−30 минут при 180 °C — чем меньше времени готовим, тем более жидким будет Брауни.

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