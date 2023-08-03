Рецепты Популярный рецепт оказался провалом: никогда не квасьте так огурцы По Admin - 3 августа, 2023 0 48 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Маринование и квашение огурцов сейчас в самом разгаре. Нужно четко знать, какие рецепты лучше и проверены, а какие следует обходить. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Сезон соления продолжается. Для квашения огурцов или помидоров не советуют использовать пластиковые бутылки, контейнеры или целлофановые пакеты. Это интересно Отдых без лишней мороки: аппетитная курочка с овощами Как лучше засолить огурцы Как уже было сказано, избегайте любого пластика. Несколько лет назад была «мода» на квашение огурцов в пластиковых ведрах, бутылках или контейнерах. Но опытные хозяйки не рекомендуют сохранять так эту консервацию. Пластмассовые изделия содержат бисфенол, который попадает в пищу и может оказывать негативное влияние на продукты. Лучше всего квасить огурцы в банках, керамике или бочках. Что может быть лучше хрустящих огурчиков / Фото unsplash Банки должны удовлетворять нескольким требованиям. Во-первых, они должны быть прозрачными и из бесцветного стекла, что поможет контролировать состояние соленых огурцов. Ни в коем случае они не могут быть старыми и со сколами. О чем нужно помнить при засолке огурцов Соление огурцов – занятие не сложное, но соблюдать несколько правил следует. Прежде всего следует избегать заливки их кипятком, поскольку таким образом они могут потерять много витаминов и минералов. Вода, предназначенная для закладки в банки с овощами и добавками, должна быть теплой. Растворив соль в горячей жидкости, не забудьте довести ее до комнатной температуры. Расставьте себе все точки над «i» и узнайте, чем отличаются квашеные огурцы от маринованных. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Обязательные закрутки августа, которые должны быть у каждого на зимуМалиновый тарт с белым шоколадом, который не оставит в стороне никогоСемейный рецепт квашеных огурцов от КлопотенкоЯркий завтрак гарантирован: рецепт черничных оладийБыстро и вкусно. Три идеи для завтраков, обедов или перекусов