Пора в путь-дорогу. Стартовала новая программа путешествий

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 3. АиФ-Крым №3 19/01/2022

Каждый второй житель нашей страны раз год отправляется в поездку. Иногда за границу, иногда в другие регионы России. Или просто на какое-то время, как большинство крымчан, покидает свой город или село, оставаясь на полуострове. Жители Крыма вообще домоседы ещё те. Но как раз сейчас у них есть возможность путешествовать и… экономить.

Успеть до апреля

Прошлый год прошёл под знаком «кэшбек за путешествия». Смущающее старшее поколение английское слово означает частичный возврат денег за турпоездки внутри страны в межсезонье.

Новый этап туристического кешбэка привлечет в Крым новых туристов — власти Чтобы получить этот самый возврат нужно соблюсти несколько условий, купив тур в определённый календарный промежуток, оплатить его одним платежом картой «МИР», зарегистрированной в программе лояльности — это можно сделать, в том числе и на сайте Федерального агентства по туризму. Максимальный возврат денег ограничен 20 тысячами рублей. С одной карты можно оплатить неограниченное количество туров.