Посещать общественные места в Севастополе теперь можно только по QR-кодам. Напомним, ограничения введены с 15 октября. Шанс попасть в музеи, театры, кинотеатры, фитнес-залы, бары и рестораны теперь даёт только наличие одного из трёх документов: справки о вакцинации, перенесённом за последние 6 месяцев коронавирусе или отрицательном ПЦР-тесте, сданном не более 7 дней назад.

Поводом для принятия подобных мер стало резко растущее число инфицированных. Количество ежесуточно выявляемых случаев приближается к трём сотням, фиксируется около 5 летальных исходов в день. Всего с прошлого года в Севастополе коронавирус обнаружен у почти 35 тысяч человек. При этом обоими компонентами вакцины в городе привились 137 тысяч человек, а для достижения коллективного иммунитета необходимо охватить 60% населения. Запрет был введён накануне выходных, что оставило отпечаток на посещаемости досуговых учреждений.

ЕКАТЕРИНА МИЛАН, директор кинотеатра «Муссон»: «Количество зрителей катастрофически уменьшилось. Если сейчас достаточно популярные проекты, кассовые проекты, которые привлекают зрителя в кинотеатр, то даже с такими фильмами мы зрителей потеряли, потеряли достаточно много. С сегодняшнего дня наши залы выглядят именно таким образом – можете убедиться».

Зато уже с пятницы огромные очереди появились у пунктов вакцинации. Особенно речь идёт о мобильных точках – привиться можно в торговых центрах «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», а также на площадях Нахимова и Захарова. Работают кабинеты вакцинации во всех городских поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских амбулаториях. Для достижения коллективного иммунитета привиться должны ещё порядка 100 тысяч человек. Власти также напоминают и о ревакцинации – если с прошлой процедуры прошло уже больше полугода.