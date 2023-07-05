Посикунчики – это традиционное кушанье русской кухни, которое представляет собой небольшие жареные пирожки, которые преимущество начиняют перемолотым мясом со специями. Однако существуют рецепты, где в качестве начинки подходят также такие овощи, как капуста либо картофель. Но вне зависимости от того, какой компонент вы выберете, весь секрет этого блюда заключается в тонком и румяном тесте, которое после тепловой обработки становится невероятно хрустящим и аппетитным.

Посикунчики с мясом

Посикунчики с мясом – это маленькие «чебуреки», которые разлетаются с тарелок в мгновение ока, особенно если подать их в теплом виде и дополнить соусом, приготовленном на основе уксуса и черного молотого перца. А для сочности начинки добавим, немного лука и чеснока.

Ингредиенты –+36 шт.

Для теста:

Мука 300 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Сметана 2 ст.л.

Вода 50 мл.

Соль 1 щепотка

Для начинки:

Фарш мясной 250 гр.

Лук репчатый 1 шт.

Чеснок 1 зуб.

Вода 50 мл.

Соль ⅓ ч.л.

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло растительное для жарки

Для соуса:

Горчица 1 ч.л.

Уксус яблочный 6% 2 ст.л.

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 60 мин.

Посикунчики очень просто готовятся в домашних условиях. Начинаем с теста: в глубокой емкости смешиваем куриное яйцо, сметану и воду. Всыпаем муку с солью. Сначала перемешиваем компоненты вилкой. А затем замешиваем тугое тесто руками, формируем комок и убираем на полку холодильной камеры. Займемся начинкой: к фаршу добавляем рубленый лук, измельченный чеснок, а также соль и молотый черный перец. Подливаем воду и хорошенько перемешиваем. Приготовим соус: смешиваем все необходимые ингредиенты в указанных пропорциях и даем время настояться. Охлажденное тесто делим пополам, одну часть скатываем в «колбаску» и нарезаем кусочками шириной не более полутора сантиметров. Каждый сегмент превращаем в лепешку, на одну из половинок кладем начинку, накрываем свободным краем. Плотно скрепляем края и перекладываем полуфабрикаты на ровную поверхность, припудренную мукой. Обжариваем посикунчики на разогретом масле с двух сторон до образования аппетитной корочки. Перед подачей промакиваем бумажными салфетками и переходим к дегустации. Приятного аппетита!

Посикунчики на кефире

Посикунчики на кефире – это пирожки на два укуса, которые прекрасно подходят для быстрого перекуса, после которого вы еще долго не ощутите чувство голода. Главной «изюминкой» этого блюда является начинка, которая покорит вас своей сочностью, ибо в ней есть один секрет!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 38 шт.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 400 гр.

Яйца – 2 шт.

Кефир – 100 мл.

Соль – 1 ч.л.

Для начинки:

Фарш мясной – 1 кг.

Огурцы соленые – 2 шт.

Лук – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Дополнительно:

Масло подсолнечное – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно размороженный фарш выкладываем в чашу, следом всыпаем мелко нарезанный репчатый лук.

Шаг 2. Максимально мелко нарезаем соленые огурчики.

Шаг 3. Огурцы отправляем к фаршу, солим и интенсивно перемешиваем.

Шаг 4. Готовим тесто: смешиваем соль и муку, добавляем кефир и яйца.

Шаг 5. Замешиваем гладкое и однородное тесто.

Шаг 6. Тесто делим на две части, каждую из которых раскатываем в прямоугольный пласт. Одну заготовку выкладываем на доску, присыпанную мукой, делаем углубления, как на фото, и распределяем начинку.

Шаг 7. Прикрываем фарш с огурцами вторым прямоугольником и скрепляем (рекомендуется использовать специальную форму, разделяя полуфабрикаты при помощи скалки).

Шаг 8. Разделяем пирожки, по краю скрепления придавливаем зубцами вилки.

Шаг 9. Раскаляем растительное масло в сковороде либо казане и обжариваем посикунчики с двух сторон, периодически переворачивая для равномерного приготовления.

Шаг 10. Горячие посикунчики дополняем соусом и незамедлительно подаем на стол. Приятного аппетита!

Посикунчики на воде

Посикунчики на воде – это вкусное и сытное блюдо, которое представляет собой небольшие румяные пирожки с сочной начинкой из фарша и мясного бульона. Главная задача кулинара во время приготовления, это хорошенько запечатать начинку, чтобы все соки остались внутри.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Мука – 400 гр.

Фарш – 500 гр.

Яйца – 2 шт.

Сметана – 4 ст.л.

Вода – 100 мл. + 150 мл.

Масло растительное – для жарки.

Лук – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В тарелке с высокими бортами объединяем яйца, сметану, 100 миллилитров воды и немного соли, порциями вводим муку и замешиваем податливое тесто. Собираем в шар.

Шаг 2. Для начинки очищаем и мелко нарезаем луковицу. Нарезку высыпаем к фаршу, приправляем солью и перцем, вливаем воду – хорошенько перемешиваем.

Шаг 3. Разрезаем тесто пополам, каждый кусок превращаем в «колбаску», режем на кусочки.

Шаг 4. Заготовки теста раскатываем в лепешку, на половину которой помещаем немного сочной начинки.

Шаг 5. Формируем полуфабрикат, плотно защипнув края влажными пальцами.

Шаг 6. Для большей надежности сворачиваем по типу «гребешка» (см. фото).

Шаг 7. Готовим посикунчики на раскаленном растительном масле на умеренном огне с обеих сторон.

Шаг 8. Горячие пирожки перекладываем на сервировочное блюдо и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Посикунчики с картошкой

Посикунчики с картошкой и куриной печенью – это аппетитные небольшие пирожки с румяной корочкой, сочной и невероятно вкусной начинкой. Для готовки нам потребуется замешать пышное дрожжевое тесто, а также отварить картофель и размять его в пюре, затем смешать с пассерованным луком и субпродуктами.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 10-15.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 500-600 гр.

Дрожжи сухие – 5 гр.

Вода – 1,5 ст.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Для начинки:

Картофель – 200 гр.

Печень куриная – 300 гр.

Луковица – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Дополнительно:

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовим тесто: в рабочей емкости перемешиваем теплую воду с сухими дрожжами, мукой, солью и сахаром – вымешиваем, добавляем растительное масло и даем время «отдохнуть». Параллельно в двух кастрюлях отвариваем до готовности очищенный картофель и печень (субпродукт варим в течение 15 минут после закипания).

Шаг 2. Не теряя времени, очищаем и мелко нарезаем лук, пассеруем до светло-коричневого оттенка и смешиваем с измельченной печенью и размятым в пюре картофелем. Не забываем посолить, поперчить и перемешать.

Шаг 3. От объемного теста отделяем небольшие кусочки и пальцами каждый расплющиваем в лепешку, на один край выкладываем начинку, закрываем и плотно скрепляем половинки.

Шаг 4. Перекладываем заготовки в сковородку с горячим растительным маслом и подрумяниваем со всех сторон на среднем огне.

Шаг 5. Теплые и аппетитные посикунчики подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Посикунчики с капустой

Посикунчики с капустой – это вкусное и простое в приготовлении кушанье, которое станет для вас сытным приемом пищи либо питательным перекусом, который, кстати, очень удобно брать с собой, ибо эти пирожки остаются сочными внутри и хрустящими снаружи даже после остывания!

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 7.

Ингредиенты:

Для начинки:

Капуста небольшая – 1 кочан.

Лук – 3 шт.

Морковка – 1 шт.

Масло растительное – 3 ст.л.

Тмин – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Для теста:

Яйца – 2 шт.

Масло сливочное (размягченное) – 50 гр.

Сметана – 5 ст.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Мука – 2 ст.

Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кочан капусты ополаскиваем под водой и шинкуем мелкой соломкой.

Шаг 2. Очищаем остальные овощи, лук произвольно нарезаем, а морковку измельчаем при помощи бурачной терки.

Шаг 3. Овощную нарезку выкладываем в сковороду с растительным маслом и приправляем тмином, перцем и солью – перемешиваем и томим около 15 минут.

Шаг 4. Не теряя времени, замешиваем податливое тесто, смешав все компоненты, указанные в списке. Заготовку разделяем на небольшие сегменты, каждый из которых раскатываем в круглую лепешку.

Шаг 5. На каждый пласт выкладываем часть остывшей начинки, накрываем свободным краем и максимально плотно скрепляем края. Перемещаем пирожки на сковородку, где предварительно хорошенько разогрели растительное масло, жарим до образования характерной корочки.

Шаг 6. Промакиваем посикунчики бумажными полотенцами, дабы избавиться от лишнего масла и подаем к столу. Готовьте и получайте удовольствие!