После бури. В Крыму ждать новых катаклизмов и температурных «качелей»?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 49. АиФ-Крым №49 08/12/2021

Старожилы уверяют, что такого декабря не помнят: чтоб зима началась по календарю, а затем продолжилась проливными дождями. Метеорологи предполагают, что, возможно, действительно похожие события подзабылись. Они не уникальны, но встречались нечасто.

Минувшая неделя стала для Крыма, в буквальном смысле слова, бурной. Можно сказать, что ноябрь начал «ураганную» и дождливую эстафету, а декабрь её продолжил. Закончатся ли на этом погодные капризы и сюрпризы?

Шторм с бонусом

Напомним, что сильный шторм недельной давности стоил Крыму оборванных линий электропередач, из-за чего частично был обесточен Симферополь и несколько сёл района. На ЮБК пострадали несколько автомобилей, в Ялте затонул катер, а ещё несколько были сорваны со стоянки. Судоходство в Керченском проливе пришлось приостановить. Из-за падения деревьев пострадали четыре человека в Ялте.