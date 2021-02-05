После драки и стрельбы в поликлинике Феодосии возбуждено дело

В Крыму возбудили уголовное дело после инцидента со стрельбой в феодосийской поликлинике, передает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу МВД по РК.

В очереди в поликлинике в Феодосии подрались мужчины с применением оружия Напомним, что 2 февраля произошла драка с участием сотрудника администрации города из-за очереди в поликлинике. В результате происшествия у одного мужчины зафиксирован закрытый перелом челюсти, у второго — повреждения мягких тканей из-за выстрела, который совершил чиновник из травматического пистолета, на который у него было разрешение. От госпитализации оба отказались.

Участникам драки может грозить наказание в соответствии с законодательством в рамках возбужденного уголовного дела. Чиновнику также грозит увольнение со службы.