После ремонта на тротуарах Северной стороны Севастополя стали появляться провалы

Не прошло и года после капитального ремонта, как на тротуарах нескольких улиц Северной стороны стали появляться огромные дыры и трещины. Одна из свежих ям образовалась буквально на днях и теперь широко обсуждается в интернете – видео внушительных размеров провала на улице Громова быстро распространилось по социальным сетям.

Кадры с впечатляющей трещиной и провалом асфальта прямо посреди тротуара на улице Громова облетели социальные сети во вторник, 17 ноября. О том, в каком виде оказалось покрытие после выпавших не так давно обильных осадков, на своей странице во «ВКонтакте» рассказал активист Севастопольского штаба Общероссийского народного фронта Геннадий Сидоров. Капитальный ремонт этой улицы был выполнен в конце 2019 года. И хотя компания-подрядчик «Доринвест-Крым» давала четырёхлетнюю гарантию, асфальт не выдержал и года.

СОФИЯ ДРАГОВОЗ, корреспондент: «Можно представить, каково проходить здесь в тёмное время суток. Споткнуться и, например, повредить ногу не составит труда. Чтобы хоть как-то обезопасить себя, жители самостоятельно положили здесь доску, которая, в отличие от асфальта, пока держится».

Огромный провал образовался здесь после недавних ливней. Активист Северной стороны уверен, что случилось это из-за недобросовестного подхода к работе исполнителей. Прямо рядом с новым тротуаром они оставили груду строительного мусора. Старые бордюры и куски асфальта преградили воде естественный путь и стали причиной разрушений.

ГЕННАДИЙ СИДОРОВ, активист Севастопольского штаба Общероссийского народного фронта: «Они здесь сделали большую пробку, и из-за этой пробки вода не шла по наименьшему сопротивлению – по ложбине, а уходила в камни, как в большой такой дренаж, просачивалась под пешеходный тротуар. По мере наполнения и выхода она подмывала грунт. Грунт подмылся, камень, подсыпка ушла и асфальт, соответственно, провалился».

Дополнительную нагрузку дала ливнёвка, расположенная несколькими метрами выше. Как раз во время дождя она оказалась забита, и потоки воды, минуя специальную ёмкость, устремлялись дальше. На данный момент, ливнёвка уже прочищена. Аварийный участок сотрудники «Севавтодора» и представители компании-подрядчика осмотрели. По информации пресс-службы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя, в ближайшее время компания должна переделать работу за свой счёт в рамках гарантийных обязательств. Также чиновники планируют провести собственную проверку для выяснения причин разломов.

Однако проблема шире, чем кажется, уверяет Геннадий Сидоров. Провалы меньших размеров можно найти и на других объектах на Радиогорке. Один аварийный участок находится выше здесь же, по улице Громова.

Другой – на соседней улице Загордянского.

Также у жителей Северной стороны есть претензии к состоянию площадки над отстойными ёмкостями на улице Симонка. После первого капитального ремонта покрытие вокруг люков вздулось и пошло волнами. К работам, выполненным в рамках гарантийных обязательств, также возникают вопросы.

«Здесь не хватает нормального бетонного замка. Чтобы зрители понимали, есть, к примеру, десна и зуб. Вот зуб находится в десне, как в замке. Такой же примерно замок делается из бетона, чтобы ни в лево, ни в право бордюрный бортовой камень никуда не ходил. Здесь мы прекрасно видим, что есть земля, разрушенная полностью подложка».

История с ремонтом улицы Симонка запомнилась многим севастопольцам: строительство растянулось на год и доставило массу неудобств жителям Радиогорки. Да и качество работ вызывало массу нареканий. Хотя подрядчик здесь и был другой, жителей Северной стороны настораживает отношение к их микрорайону. Даже проверенные компании допускают огрехи, что наглядно видно сейчас на улице Громова. Теперь от компании «Доринвест-Крым» потребуют устранить «провал» по гарантии. Но сроки пока не называют. На данный момент компания основные силы задействовала на другом резонансном объекте – ремонте улицы Льва Толстого, который необходимо завершить уже в ближайшее время.

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София Драговоз, Юрий Реутин, «Севинформбюро»

