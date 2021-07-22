После реставрации более 500 светильников будут освещать Воронцовский дворец

Более 500 светильников планируется установить на территории Воронцовского дворца в ходе реставрации, передает Крыминформ, ссылаясь на производителя компании-подрядчика — ООО «Дизайн» — Александра Егорова.

В Крыму возобновят реставрацию Воронцовского дворца до 1 июня — Кабанов «Светильники наружного освещения, это пушкинские фонари, это будет у нас 66 светильников на столбах. Ещё помимо этого будут на твёрдом покрытии встроенные грунтовые светильники, их будет 476», – уточнил Егоров.

Кроме того, на территории дворца появится 47 камер видеонаблюдения.