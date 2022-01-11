После реставрации вновь освятили нижний храм Усыпальницы адмиралов в Севастополе

Фото: Михаил Развожаев / ВКонтакте

Алтарь нижнего храма Владимирского собора вновь освятили после реставрации усыпальницы адмиралов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на своих страницах в социальных сетях.

Божественную литургию провёл епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской и Крымской епархии Каллиник. Нижний храм Владимирского собора – Усыпальницы адмиралов был впервые освящён 140 лет назад.

«Потом были известные печальные страницы истории», – пишет Михаил Развожаев, – «и вот … вновь освящён алтарь храма-крипты».