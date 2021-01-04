После Рождества на территорию Крыма начнет поступать холодный воздух

На территории Крыма в конце недели весенняя погода сменится на ливни и снег. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Теплые и влажные воздушные массы с акватории Средиземного моря будут определять температурный фон до 7 января. Воздух максимально прогреется до +15 градусов. После Рождества на территорию региона начнет поступать холодный полярный воздух.

«Температура воздуха понизится на 5-7 градусов, возможен дождь и мокрый снег, усилится холодный северо-восточный ветер до 15-20 метров в секунду», — рассказали синоптики.