После Рождества на территорию Крыма начнет поступать холодный воздух

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На территории Крыма в конце недели весенняя погода сменится на ливни и снег. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. 

Теплые и влажные воздушные массы с акватории Средиземного моря будут определять температурный фон до 7 января. Воздух максимально прогреется до +15 градусов. После Рождества на территорию региона начнет поступать холодный полярный воздух. 

«Температура воздуха понизится на 5-7 градусов, возможен дождь и мокрый снег, усилится холодный северо-восточный ветер до 15-20 метров в секунду», — рассказали синоптики. 

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