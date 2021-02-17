После снегопада Севавтодор обработал противогололедной смесью основные дороги

Фото: sev.gov.ru

Севавтодор обработал 270 км внутригородских дорог и 350 км загородных трасс после снегопада в ночь на 17 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства города.

На эти цели использовано почти 350 тонн смеси. В работах по зимнему содержанию в минувшие сутки было задействовано 14 единиц техники.

Городские дороги обрабатывают чистой солью, на региональных трассах распределяется песчано-соляная смесь. Очистка проезжей части и противогололёдная обработка проводится в первую очередь на магистралях, подъездных дорогах к объектам социальной инфраструктуры, маршрутах общественного транспорта, а также дорогах, которые обеспечивают передвижение экстренных служб.

При обнаружении гололёда севастопольцы могут обращаться в диспетчерскую службу Севавтодора по телефону +7 978 998-59-83.

Завтра и в пятницу в Севастополе утром и днем прогнозируется дождь, мокрый снег, понижение температуры воздуха в ночное время до -7°C. Из-за изменения погоды в течении суток, переходом температуры через ноль градусов при влажном покрытии возможно образование гололедицы.